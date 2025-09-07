Inicia la acreditación profesional de trabajadores sin titulación

La Comunidad ha iniciado la acreditación de trabajadores en empresas para que empleados sin titulación, pero con experiencia laboral o con formación no oficial puedan acreditar oficialmente sus competencias profesionales, sin necesidad de cursar estudios formales.

Se trata del Procedimiento de Evaluación, Acreditación y Registro de Competencias Profesionales (Prear), que desarrolla la Consejería de Educación y Formación Profesional, a través del Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (Icuam).

En una primera fase participarán en este procedimiento cinco empresas con la acreditación de alrededor de 4.000 trabajadores, principalmente en perfiles profesionales como limpiador, jardinero, podador, limpieza viaria, operario de planta, conductor, operario de fábrica, soldador y auxiliar de cocina, entre otros muchos.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó esta semana la sede de la empresa STV Gestión, ubicada en Murcia, y se reunió con su director general, Juan Alcántara, para informar sobre este procedimiento, que en STV permitirá que unos 2.500 empleados puedan acreditar sus competencias profesionales en una primera fase, y obtener un reconocimiento oficial que les permitirá continuar formándose y acceder a certificados profesionales o títulos de FP.