"Haber atravesado una crisis suicida no define a la persona ni la invalida"

¿Qué pasos se están dando desde el Ayuntamiento de Murcia en los últimos años para la prevención del suicidio?

El suicidio es un gravísimo problema de salud pública que ha permanecido oculto hasta hace pocos años. Desde el Ayuntamiento de Murcia hemos asumido que la prevención del suicidio es una prioridad de salud pública y social, y por ello llevamos a cabo diferentes actuaciones como la promoción de talleres y actividades de sensibilización y concienciación. Además, colaboramos de forma estrecha con el Tercer Sector, trabajando codo con codo con cerca de 30 entidades sociales del municipio que desempeñan un papel esencial en la promoción de la salud mental y en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. En paralelo, estamos diseñando un nuevo proyecto innovador en respuesta al incremento de personas que solicitan ayuda tras un intento de suicidio. El equipo del Servicio Municipal de Atención Social ya interviene en muchos de estos casos, y queremos dar un paso más: la creación de una Unidad Específica de Atención y Detección de Casos, que permitirá derivar de manera ágil y especializada a través de un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Psicología. El objetivo es claro: mejorar la detección temprana, garantizar un acompañamiento profesional y ofrecer una atención integral a las personas que atraviesan una situación de crisis.

La Estrategia de Acción Municipal en Salud Mental destaca como una de estas iniciativas para abordar el bienestar psicológico desde un enfoque transversal. ¿Qué resultados ha arrojado desde su puesta en marcha en 2022?

Esta Estrategia ha supuesto un punto de inflexión. Actualmente participamos en el Proyecto Súmate de Teléfono de la Esperanza, una iniciativa integral de prevención e intervención en salud mental que en el último año ha realizado 203 talleres en centros educativos, alcanzando una cobertura de 5.171 alumnos de ESO, 226 familiares y 28 docentes. Otra línea de esta Estrategia es la relacionada con la tenencia de mascotas y sus beneficios en el bienestar emocional. En el último curso se han formado 533 alumnos en el Programa Educandog, que fomenta la adopción de animales, y se ha llegado a un acuerdo con entidades del Tercer Sector que trabajan con patología mental y adicciones para organizar visitas y paseos con mascotas en nuestro Centro de Protección Animal. Es nuestra responsabilidad, como sociedad y como Ayuntamiento, ofrecer el apoyo y los recursos necesarios para ayudar a aquellos que han sido valientes y han dado el paso de emprender el camino hacia la recuperación. Y hacerlo eliminando estigmas.

¿Confían en renovarla más allá de 2026?

Sin duda. La salud mental no entiende de plazos políticos y nuestra obligación es garantizar la continuidad de este trabajo. Ya estamos evaluando la Estrategia con indicadores de impacto y la intención es actualizarla y reforzarla más allá del año 2026, incorporando nuevas necesidades y dando estabilidad a los proyectos que ya funcionan. Nuestra prioridad es frenar los procesos de deterioro ante los primeros indicadores, asegurando una detección y afrontamiento preventivo, evitando el estigma y fortaleciendo el apoyo psicológico desde las primeras etapas de la vida. No olvidemos que los problemas de salud mental son una realidad que afectan a un número significativo de personas en todo el mundo, y es nuestro deber como sociedad promover la conciencia, la comprensión y el apoyo hacia aquellos que los experimentan.

¿Cómo se puede combatir el estigma que conlleva reconocer haber intentado suicidarse?

El primer paso es hablar sin miedo, con respeto y empatía. Necesitamos un discurso público claro: haber atravesado una crisis suicida no define a la persona ni la invalida, al contrario, es una muestra de resiliencia haber buscado ayuda. Desde el Ayuntamiento ofrecemos formación específica para profesionales, para que puedan acompañar sin juicios ni estigmas. Debemos de trabajar de forma sincronizada organizaciones, instituciones, colegios oficiales, familias y voluntarios con el fin de dar una atención integral y unir todos los recursos y herramientas disponibles.

¿Y cómo se avanza para dejar a un lado el tabú del suicidio en las personas con discapacidad?

Es esencial reconocer que las personas con discapacidad también pueden sufrir ideación suicida y que a menudo tienen menos acceso a recursos adaptados. Para romper el tabú, estamos impulsando espacios de diálogo con asociaciones del sector, garantizando que su voz esté presente en la planificación de las políticas de salud mental. Además, trabajamos en materiales accesibles y en la formación de profesionales para atender sus necesidades específicas. La clave es visibilizar, escuchar y adaptar los recursos.

¿Qué acciones se llevan a cabo desde la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud para incluir a este colectivo en los trabajos de prevención del suicidio?

Estamos desarrollando programas inclusivos en colaboración con entidades de la discapacidad. Por ejemplo, talleres de bienestar emocional adaptados a distintos niveles de comunicación, proyectos de acompañamiento social para reducir la soledad no deseada, y la creación de protocolos de detección y derivación que tienen en cuenta la diversidad funcional. Se trata de incidir en la formación específica a profesionales, fomentar la vida autónoma de la persona con discapacidad y desarrollar redes de apoyo familiares y sociales para crear una buena base emocional como alternativa a la ideación suicida. Para el Día Mundial para la Prevención del suicidio hemos organizado un programa de actividades en colaboración con el servicio de Juventud y distintas entidades sociales que consta de jornadas, talleres y charlas. Además, contamos con mesas de trabajo participativas en las que asociaciones y personas con discapacidad forman parte activa de la toma de decisiones. Nuestro compromiso es que nadie quede fuera de la prevención.