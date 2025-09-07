El Valle del Guadalentín, en alerta por tormentas este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este domingo la alerta amarilla por tormentas en el Valle del Guadalentín. El aviso de riesgo bajo ha sido lanzado al mediodía y se mantendrá hasta las 21 horas.

La probabilidad de que se produzcan estos chubascos tormentosos es de entre un 40 y un 70 por ciento. Además, el polvo en suspensión que se encuentra en la atmósfera, podría provocar depósitos de barro al caer el agua.

En el resto de la Región hay una alta probabilidad de lluvia, especialmente en el Noroeste, aunque no se prevé ningún riesgo a causa de las precipitaciones.

Más alertas el lunes

Para el lunes, son la Vega del Segura y el Altiplano las zonas en alerta amarilla por tormentas, pero también por acumulación de precipitaciones por hora.

Desde las 12 hasta las 21 horas, el noreste de la Comunidad estará en aviso por chubascos tormentosos y acumulaciones de agua que podrían superar los 20 metros cuadrados.

En el resto de la Región, de nuevo, se esperan lluvias, pero sin riesgo. Asimismo, la sensación térmica aumentará por la humedad y la subida de las temperaturas mínimas.

En el Campo de Cartagena no se descartan brumas matinales y niebla.