Día Mundial de la Prevención del Suicidio
Expertos regionales y nacionales analizarán recursos y necesidades
El Colegio de Psicología de la Región acoge este próximo martes la V Jornada Psicología y Suicidio, organizada junto a La Opinión
El Colegio de Psicología de la Región de Murcia acogerá esta próxima semana la V Jornada sobre Psicología y Suicidio, un encuentro organizado junto a La Opinión que en su quinta edición girará en torno al suicidio y la discapacidad.
Este es un ámbito que no ha sido demasiado estudiado y en el que los profesionales consideran que existe un amplio margen de mejora.
La jornada tendrá lugar el martes 9 de septiembre y en ella participarán expertos tanto de la Región de Murcia como de otras autonomías, quienes compartirán con los más del centenar de inscritos que seguirán el acto de forma presencial y con quienes lo sigan a través de streaming sus planteamientos para mejorar la atención a estos ciudadanos.
La jornada comenzará a las 9.30 de la mañana con la apertura de la misma, que correrá a cargo de la decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, Pilar Martín, y del director del diario La Opinión, José Alberto Pardo. Mientras que la inauguración institucional corresponderá al consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Debate
En la primera mesa se contará con las voces expertas de la directora general de Salud Mental de la Región de Murcia, María José Lozano, que estará acompañada por la subdirectora de Personas con Discapacidad, Salvadora Titos; así como por Luz Marina Lorenzo, miembro de la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Regional; y por el presidente de Cermi en la Región, Pedro Martínez, moderados por la psicóloga del Colegio Inmaculada Martínez.
Tras el debate, el coordinador del Grupo de Trabajo Psicología y Discapacidad del Colegio de Psicología de Cataluña ofrecerá la conferencia ‘Discapacidad y suicidio, una visión comunitaria’, a la que seguirá el análisis que realizará la periodista especializada en prevención del suicidio de ElMundo Yaiza Perera.
Posteriormente se ha organizado una mesa técnica, moderada por la psicóloga Noelia Martínez, y en la que participarán las psicólogas especializadas Verónica Rodríguez, Tania Sánchez y Timanfaya Hernández.
Las conclusiones del encuentro corresponderán a Borja Astilleros, vocal de la junta de gobierno del Colegio de Psicología de la Región y responsable del área de Discapacidad del mismo, mientras que la encargada de cerrar la jornada será la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, quien dará a conocer también el trabajo que se hace desde el consistorio.
Recomendaciones
Accesibilidad
Garantizar la accesibilidad universal de los medios generales en prevención del suicidio, incluyendo el teléfono específico previsto y sus alternativas de interacción.
Acompañamiento
Promover recursos de acompañamiento y orientación ante el momento de una crisis asociada con situaciones de discapacidad adquirida, así como, de manera específica, en el ámbito de la atención a la salud mental.
Comunicación
En el ámbito personal-individual corresponde promover espacios, a lo largo del ciclo vital y acordes al mismo, que favorezcan la educación emocional, habilidades comunicativas y afirmativas, capacidades de afrontamiento y resolución.
Participación
Promover aquellas acciones que favorezcan la participación en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos: accesibilidad universal, apoyos, empleo, educación inclusiva, etc.
Inclusión comunitaria
Promover, en este mismo sentido, acciones que favorezcan la inclusión comunitaria, el apoyo mutuo y el establecimiento de relaciones significativas y saludables a lo largo del ciclo vital, en distintos espacios: educativo, empleo, ocio…
Educación en valores
Impulsar la educación en valores de respeto a la diferencia, inclusión, en relación con las personas con discapacidad como parte del hecho de la diversidad humana. Esta concienciación en valores tiene un ámbito destacado en el sistema educativo, si bien comprende en un sentido más amplio la sociedad en su conjunto, desde la familia a las distintas organizaciones, como una cuestión de corresponsabilidad.
Contrarrestar prejuicios
Contrarrestar los procesos de estigmatización y prejuicios basados en la idealización normativa promoviendo las medidas de igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos, incluyendo el compromiso de los medios de comunicación. El conocimiento y aplicación de pautas comunicativas de trato adecuado en relación con las personas con discapacidad, la conciencia en relación con estereotipos, trato de aspectos de salud mental, conducta suicida, entre otros aspectos relacionados, resulta básica para promover una sociedad basada en el respeto a esta condición diferencial.
Acoso escolar
En el ámbito educativo resulta clave, asimismo, prevenir las situaciones de acoso por motivos de discapacidad. Figuras como el mediador infantil, el impulso la corresponsabilidad del alumnado en la prevención y respeto, son ejemplos de buena práctica en este sentido.
Prevención
Ante conducta suicida expresada en diverso grado, disponer medidas preventivas en este sentido multifactorial, sobre la base de la atención a los aspectos de salud mental.
Soledad
Diseñar y aplicar actuaciones de prevención y acompañamiento en situaciones de soledad, teniendo en cuenta la situación específica de las personas con discapacidad.
Atención Primaria
Impulsar la formación de los equipos profesionales sanitarios de Atención Primaria y especializada en la detección, acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad y entorno familiar que puedan presentar factores de riesgo.
Investigación
El informe ‘El suicidio en las personas con discapacidad’ también plantea impulsar la investigación, monitorización y presencia de las variables de discapacidad en los estudios en materia de suicidio y salud mental, así como la evaluación, puesta en común y aplicación de mejores prácticas preventivas en este ámbito.
