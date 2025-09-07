Expertos regionales y nacionales analizarán recursos y necesidades

El Colegio de Psicología de la Región de Murcia acogerá esta próxima semana la V Jornada sobre Psicología y Suicidio, un encuentro organizado junto a La Opinión que en su quinta edición girará en torno al suicidio y la discapacidad.

Este es un ámbito que no ha sido demasiado estudiado y en el que los profesionales consideran que existe un amplio margen de mejora.

La jornada tendrá lugar el martes 9 de septiembre y en ella participarán expertos tanto de la Región de Murcia como de otras autonomías, quienes compartirán con los más del centenar de inscritos que seguirán el acto de forma presencial y con quienes lo sigan a través de streaming sus planteamientos para mejorar la atención a estos ciudadanos.

La jornada comenzará a las 9.30 de la mañana con la apertura de la misma, que correrá a cargo de la decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, Pilar Martín, y del director del diario La Opinión, José Alberto Pardo. Mientras que la inauguración institucional corresponderá al consejero de Salud, Juan José Pedreño.

Debate

En la primera mesa se contará con las voces expertas de la directora general de Salud Mental de la Región de Murcia, María José Lozano, que estará acompañada por la subdirectora de Personas con Discapacidad, Salvadora Titos; así como por Luz Marina Lorenzo, miembro de la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Regional; y por el presidente de Cermi en la Región, Pedro Martínez, moderados por la psicóloga del Colegio Inmaculada Martínez.

Tras el debate, el coordinador del Grupo de Trabajo Psicología y Discapacidad del Colegio de Psicología de Cataluña ofrecerá la conferencia ‘Discapacidad y suicidio, una visión comunitaria’, a la que seguirá el análisis que realizará la periodista especializada en prevención del suicidio de ElMundo Yaiza Perera.

Posteriormente se ha organizado una mesa técnica, moderada por la psicóloga Noelia Martínez, y en la que participarán las psicólogas especializadas Verónica Rodríguez, Tania Sánchez y Timanfaya Hernández.

Las conclusiones del encuentro corresponderán a Borja Astilleros, vocal de la junta de gobierno del Colegio de Psicología de la Región y responsable del área de Discapacidad del mismo, mientras que la encargada de cerrar la jornada será la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, quien dará a conocer también el trabajo que se hace desde el consistorio.