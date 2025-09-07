La discapacidad, una losa más en el cuidado de la salud mental

La salud mental de los ciudadanos se ha ido deteriorando en los últimos años, con un aumento importante de la demanda de ayuda a los profesionales y con servicios públicos desbordados pese al esfuerzo realizado por incrementar los recursos disponibles. Pero no todas las personas o todos los grupos de población son igual de vulnerables ante esta realidad, ya que las minorías tienen un riesgo añadido de sufrir una patología mental, así como episodios de ideación o tentativa suicida.

Así queda recogido en el informe ‘El suicidio en las personas con discapacidad’, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y en el que se analiza esta realidad.

Sobre ella se debatirá la próxima semana en Murcia en la V Jornada Psicología y Suicidio que organiza el Colegio de Psicología de la Región con La Opinión, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio que se celebra el próximo 10 de septiembre.

Los prejuicios, la exclusión o la soledad no deseada, los factores que más afectan

El trabajo del Observatorio de la Discapacidad señala que el suicidio obedece a factores de riesgo multicausales y que los colectivos minoritarios experimentan una mayor probabilidad de conductas suicidas debido a que están más expuestos a prejuicios o estigmas, discriminación y situaciones de exclusión social. «En estas circunstancias se encuentran las personas con discapacidad y, de manera particular, las mujeres y niñas con discapacidad», que son un subgrupo también de mayor riesgo, según la investigación.

En la aparición de estos sentimientos e impulsos suicidas también tiene un peso muy importante la soledad no deseada y el aislamiento al que en muchas ocasiones se enfrentan las personas con discapacidad, lo que supone un riesgo añadido a que puedan desarrollar algún problema de salud mental.

No obstante, los autores explican que en el comportamiento suicida hay distintos grados, entre los que se encuentran las amenazas, las tentativas y el suicidio consumado, y que dependiendo de la situación de cada persona se puede estar en uno u otro. Así, los factores que influyen en que una persona se plantee esta opción son numerosos y están relacionados con su entorno y si cuentan o no con una red social robusta, de ahí también la importancia que tiene el papel de la familia y amistades, así como el carácter de tabú y, sobre todo, lo doloroso de esta experiencia para todos los implicados.

El informe ‘El suicidio en las personas con discapacidad’ menciona el estudio realizado en 2017 con una muestra de 990.598 personas en el que se analizaba la causa de muerte, tratando de estimar el riesgo de suicidio asociado a discapacidad. Los resultados mostraron que la tasa de riesgo de suicidio entre personas con discapacidad fue 1,9 veces mayor que en personas sin discapacidad, siendo mayores aún en casos de discapacidad por trastorno mental, insuficiencia renal, lesión cerebral y discapacidad física.

El trabajo también diferencia entre discapacidad física, asociada a mayor riesgo de ideación suicida por factores como la carga autopercibida y el dolor, o trastornos del espectro autista (TEA) y otros problemas de salud mental, como depresión mayor, esquizofrenia y trastornos límite de la personalidad.

Entre los discapacitados, las mujeres y las niñas son incluso más vulnerables

El balance no diferencia

En los últimos dos años se ha registrado un descenso en el número de muertes por suicidio en España, una tendencia que también se da en la Región de Murcia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el Ministerio de Sanidad reconoce a La Opinión que «las estadísticas oficiales no ofrecen, de momento, un desglose específico sobre discapacidad», por lo que no es posible conocer la evolución de estas cifras.

Los datos provisionales del INE correspondientes al pasado año 2024 indican que en ese ejercicio se produjeron 18.304 fallecimientos por causas externas, de los que 3.846 corresponden a casos de suicidios. Esto representa un descenso del 6,6% respecto al año anterior, siguiendo así con la tendencia decreciente.

El Ministerio reconoce que las estadísticas oficiales no desglosan de momento estas cifras

En función del sexo, los datos provisionales de 2024 muestran que los suicidios son la primera causa de muerte externa entre los hombres (2.834 fallecidos), seguido de las caídas accidentales (2.369), el ahogamiento, sumersión y sofocación (1.928) y los accidentes de tráfico (1.442). En las mujeres los suicidios constituyen la tercera causa de muerte (con 1.012 fallecidas), por detrás de las caídas accidentales (2.038) y el ahogamiento, sumersión y sofocación (1.736) y seguido de los accidentes de tráfico (368).

Este es uno de principales datos recogidos por el INE en su Estadística sobre defunciones por causa de muerte correspondientes al año 2024 dados a conocer este verano.

En la Región de Murcia también se refleja ese descenso en los últimos dos años, con 105 muertes por suicidio el pasado ejercicio 2024 frente a las 118 que se contabilizadon en 2023, cuando también se redujeron respecto a los 137 suicidios contabilizados un año antes, en 2022.

Fue en ese momento cuando se inició el descenso, ya que desde la pandemia los casos consumados y las tentativas de suicidio han ido en aumento, principalmente entre la población joven.

Los psicólogos valoran que si bien se mantiene la tendencia decreciente en la cifra de suicidios que comenzó el pasado año, hay que tener en cuenta que estos datos todavía son provisionales, y que, a pesar de este descenso, estas cifras siguen siendo aún elevadas y mantienen el suicidio como un grave problema de salud pública que hay que abordar de forma imperante.

Además, el estudio ‘El suicidio en las personas con discapacidad’ señala que «en España faltan planes o estrategias del suicidio y hay que incluir en ellas la situación y necesidades de las personas con discapacidad», una asignatura pendiente para seguir trabajando en este ámbito y reduciendo las cifras.