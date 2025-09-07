"Desarrollamos herramientas que puedan asistir a biólogos y clínicos"

¿Cree que los avances llevados a cabo por su equipo de investigación permitirán algún día identificar a personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson mucho antes de que aparezcan los síntomas?

Hay que tener en cuenta que existe un factor muy importante relacionado con el entorno, y además no se conoce del todo bien. Ya se sabe que determinados hábitos están más asociados con el riesgo de padecer párkinson. También el uso de pesticidas representa una amenaza. Es decir, hay muchas variables implicadas, no solo la genética. La genética contribuye a una parte del riesgo que no es marginal, pero no lo explica todo.

¿Qué tipo de perfiles componen vuestro equipo de investigación?

Somos bioinformáticos, aunque con perfiles de formación básica distintos. Por ejemplo, Alejandro Cisterna, que ha llevado a cabo gran parte de los análisis, es biotecnólogo de formación, y a través de un máster en Bioinformática adquirió experiencia en este campo. Yo, en cambio, soy de formación informático, y comencé a trabajar en el campo de la bioinformática hace ya más de una década.

¿Cómo surge la idea de estudiar sobre el párkinson?

Fue fruto del azar. Tuve la oportunidad de disfrutar un año sabático en mi universidad para buscar nuevas vías de investigación en mi carrera y me trasladé a Londres. Allí entré en contacto con un grupo que trabajaba en los aspectos moleculares de neurología, y en la genética de las enfermedades de Parkinson y Alzheimer principalmente, y a partir de ahí empecé a investigar en este campo. Tuve la oportunidad de colaborar con Sir John Hardy, menciono lo de que acaba de recibir la distinción de ‘Sir’ en el Reino Unido por lo relevante de sus contribuciones al campo de la neurodegeneración. Es un experto en la biología molecular del alzheimer. También trabajé con Mina Ryten, neuróloga especializada en la función de los genes en el párkinson y el alzheimer.

Aparte de este estudio relacionado con el párkinson, ¿estáis llevando a cabo otros estudios relacionados con otras enfermedades neurodegenerativas?

Sí, estamos muy implicados en el ámbito de la neurodegeneración pero siempre desde el análisis de datos, como es natural. Como sabéis, este campo abarca un conjunto importante de enfermedades y síndromes. Hemos trabajado en alzheimer, párkinson, síndromes de la sustancia blanca y en otras patologías. Desde el punto de vista bioinformático, nuestra experiencia viene del análisis de datos y diseño de algoritmos adaptados a estos problemas.

¿Alguna pincelada que pueda darme sobre estos estudios?

Sí, actualmente tenemos varios estudios en marcha, dentro de nuestras limitaciones. Sobre todo, estamos desarrollando herramientas informáticas que aprovechan la inteligencia artificial para asistir mejor a biólogos y clínicos en su investigación. También estamos trabajando en la elaboración de modelos de proteínas que se unen al ARN -las llamadas RNA binding proteins-, que pueden desempeñar un papel importante en enfermedades neurológicas y con compañeros en la UMU como Álvaro Sánchez y María Ángeles Esteban en modelos de péptidos basados en IA. Nuestro objetivo es crear modelos artificiales que ayuden a explicar mejor cómo funcionan las proteínas en ámbitos específicos.