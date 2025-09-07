Ávalam facilitará a Amusal el acceso a avales

Aválam, la sociedad de garantía recíproca de la Región de Murcia, representada por su director general, Luis Martínez de Salas y Garrigues, y la Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de la Región de Murcia (Amusal), presidida por Pedro Antonio Abad Medina, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el acceso a financiación preferente y asesoramiento económico-financiero a las sociedades laborales de la Región de Murcia.

Este acuerdo tiene como objeto poner a disposición de los asociados a Amusal líneas de financiación para apoyar la inversión productiva, el capital circulante y el anticipo de subvenciones. Se trata de una herramienta clave para el desarrollo de proyectos empresariales viables en el marco de las sociedades laborales, respaldando el fortalecimiento de estructuras donde las personas trabajadoras participan activamente en el capital social.

Aválam facilitará estos avales en condiciones favorables, sin necesidad de que las empresas cambien de entidad financiera, y sin que computen como riesgo bancario. Amusal, por su parte, difundirá entre sus asociados las ventajas del convenio y organizará encuentros informativos para garantizar el aprovechamiento de esta colaboración.