Más de 85.000 pacientes pasaron el pasado año por las consultas de Salud Mental

El aumento de las necesidades de atención en salud mental se ve reflejado en las atenciones que se llevan a cabo en las consultas de la Región de Murcia, por las que pasaron el pasado año más de 85.000 pacientes, según las cifras que maneja la Dirección General de Salud Mental de la Consejería de Salud murciana.

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, la Comunidad ha desarrollado una red de servicios basada en la atención comunitaria, teniendo como objetivo prioritario la recuperación de las personas con trastorno mental grave, respetando su dignidad, los derechos humanos y promoviendo la humanización de la atención sanitaria en el campo de los trastornos mentales.

Todo ello queda recogido en la Estrategia de Mejora de la Salud Mental 2023-2026 de la Región de Murcia, en la que se detalla precisamente que la salud mental resulta importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez, y son múltiples los factores que pueden alterarla. En este caso, pone como ejemplo la reciente pandemia, que propició un incremento de la demanda asistencial en salud mental, «en especial de la población infantil y adolescente».

El balance realizado por la directora general de Salud Mental de la Región, María José Lozano, en la reunión del último Consejo Asesor Regional de Salud Mental, recoge que durante 2024 la red regional llevó a cabo 521.369 consultas, de las que 66.062 fueron primeras atenciones y el resto, sucesivas y revisiones.

Atenciones

En total, se atendió a 85.000 pacientes, de los que 60.000 fueron adultos, 18.000 menores y el resto están incluidos en el programa de adicciones.

En concreto, se realizaron 350.000 consultas de adultos, 104.000 del programa infanto-juvenil y el resto sobre adicciones, tal y como se indicó en el Consejo Asesor de Salud Mental.

Dentro del trabajo que desarrollan estos profesionales existen distintos programas y planes dirigidos a los usuarios en función de sus necesidades. Así, destaca la atención a personas en situación de duelo no patológico, que benefició a 109 pacientes con la puesta en marcha de 11 grupos terapéuticos; la atención a cuidadores de pacientes con enfermedades graves, que atendió a otras 68 en cinco grupos; o el proyecto de acompañamiento al paciente judicializado que benefició a 17 familias de la Región durante el pasado año 2024.

Además, en este encuentro se dio cuenta de las actividades realizadas en torno a los cinco ejes que componen la Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026 y del programa ‘Proyectos de vida inclusivos’ que se desarrolla en los municipios de Caravaca de la Cruz, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Yecla en colaboración con los ayuntamientos, para promover la independencia de las personas con trastorno mental grave. Hasta ahora se han formado 477 pacientes en 22 sesiones, con la colaboración de 111 profesionales.

Estrategia regional

La Estrategia regional puesta en marcha por el Ejecutivo en el año 2023 está planteada en base a cinco ejes, que se desglosan en 17 líneas y un total de 123 acciones, con una inversión inicial prevista de más de 41 millones de euros.

Su aplicación y desarrollo prevé un conjunto de actuaciones en infraestructuras y equipamientos necesarios por importe de 19 millones de euros, así como la dotación y refuerzo del número de profesionales que componen la red de Salud Mental de la Región de Murcia, con más de 11 millones de euros destinados a la ampliación de las plantillas dedicadas a esta tarea.

Aunque algunas de estas plazas ya se han creado, el déficit de profesionales que existe a nivel nacional en determinadas especialidades, como Psiquiatría o Psicología Clínica, está complicando el que todas puedan estar cubiertas.

El plan también incluye proyectos a realizar con las entidades del Tercer Sector a través de subvenciones y conciertos, que suponen un complemento necesario a la actividad asistencial prestada por la red pública. Por ello pone el foco en acciones como la mejora del bienestar emocional de la población a través de la colaboración con otros departamentos, la coordinación con Atención Primaria y la mejora de los sistemas de registro e información, así como la formación e investigación que se desarrolla.