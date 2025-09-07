Día Mundial de la Prevención del Suicidio
Más de 85.000 pacientes pasaron el pasado año por las consultas de Salud Mental
De las más de medio millón de consultas atendidas durante 2024 por estos equipos, más de 66.000 fueron primeras visitas
El aumento de las necesidades de atención en salud mental se ve reflejado en las atenciones que se llevan a cabo en las consultas de la Región de Murcia, por las que pasaron el pasado año más de 85.000 pacientes, según las cifras que maneja la Dirección General de Salud Mental de la Consejería de Salud murciana.
Siguiendo las recomendaciones de la OMS, la Comunidad ha desarrollado una red de servicios basada en la atención comunitaria, teniendo como objetivo prioritario la recuperación de las personas con trastorno mental grave, respetando su dignidad, los derechos humanos y promoviendo la humanización de la atención sanitaria en el campo de los trastornos mentales.
Todo ello queda recogido en la Estrategia de Mejora de la Salud Mental 2023-2026 de la Región de Murcia, en la que se detalla precisamente que la salud mental resulta importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez, y son múltiples los factores que pueden alterarla. En este caso, pone como ejemplo la reciente pandemia, que propició un incremento de la demanda asistencial en salud mental, «en especial de la población infantil y adolescente».
El balance realizado por la directora general de Salud Mental de la Región, María José Lozano, en la reunión del último Consejo Asesor Regional de Salud Mental, recoge que durante 2024 la red regional llevó a cabo 521.369 consultas, de las que 66.062 fueron primeras atenciones y el resto, sucesivas y revisiones.
Atenciones
En total, se atendió a 85.000 pacientes, de los que 60.000 fueron adultos, 18.000 menores y el resto están incluidos en el programa de adicciones.
En concreto, se realizaron 350.000 consultas de adultos, 104.000 del programa infanto-juvenil y el resto sobre adicciones, tal y como se indicó en el Consejo Asesor de Salud Mental.
Dentro del trabajo que desarrollan estos profesionales existen distintos programas y planes dirigidos a los usuarios en función de sus necesidades. Así, destaca la atención a personas en situación de duelo no patológico, que benefició a 109 pacientes con la puesta en marcha de 11 grupos terapéuticos; la atención a cuidadores de pacientes con enfermedades graves, que atendió a otras 68 en cinco grupos; o el proyecto de acompañamiento al paciente judicializado que benefició a 17 familias de la Región durante el pasado año 2024.
Además, en este encuentro se dio cuenta de las actividades realizadas en torno a los cinco ejes que componen la Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026 y del programa ‘Proyectos de vida inclusivos’ que se desarrolla en los municipios de Caravaca de la Cruz, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Yecla en colaboración con los ayuntamientos, para promover la independencia de las personas con trastorno mental grave. Hasta ahora se han formado 477 pacientes en 22 sesiones, con la colaboración de 111 profesionales.
Estrategia regional
La Estrategia regional puesta en marcha por el Ejecutivo en el año 2023 está planteada en base a cinco ejes, que se desglosan en 17 líneas y un total de 123 acciones, con una inversión inicial prevista de más de 41 millones de euros.
Su aplicación y desarrollo prevé un conjunto de actuaciones en infraestructuras y equipamientos necesarios por importe de 19 millones de euros, así como la dotación y refuerzo del número de profesionales que componen la red de Salud Mental de la Región de Murcia, con más de 11 millones de euros destinados a la ampliación de las plantillas dedicadas a esta tarea.
Aunque algunas de estas plazas ya se han creado, el déficit de profesionales que existe a nivel nacional en determinadas especialidades, como Psiquiatría o Psicología Clínica, está complicando el que todas puedan estar cubiertas.
El plan también incluye proyectos a realizar con las entidades del Tercer Sector a través de subvenciones y conciertos, que suponen un complemento necesario a la actividad asistencial prestada por la red pública. Por ello pone el foco en acciones como la mejora del bienestar emocional de la población a través de la colaboración con otros departamentos, la coordinación con Atención Primaria y la mejora de los sistemas de registro e información, así como la formación e investigación que se desarrolla.
Iniciativas
Programa de acompañamiento a supervivientes de suicidio
Programa de postvención en el que los profesionales trabajan con supervivientes de suicidio mediante grupos de acompañamiento. Estos grupos funcionan como un sostén emocional para personas que han perdido a un familiar o a una persona cercana por este motivo. Esta atención se lleva a cabo mediante el Teléfono de la Esperanza en la Región de Murcia a través de la financiación que llega del Plan Nacional de Prevención del Suicidio.
Campaña ‘Grita’ dirigida a jóvenes
‘Grita’ es una campaña de sensibilización y prevención del suicidio dirigida a jóvenes en colaboración con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS). Los mensajes fueron diseñados por grupos de trabajo compuestos por jóvenes con problemas de salud mental de entre 14 y 18 años. Se trata de una campaña itinerante que recorre todos los municipios de la Región sensibilizando acerca de los primeros signos de alarma entre los adolescentes e informando de los recursos a los que pueden acceder para pedir ayuda.
Programas de atención psicológica grupal
Los programas de atención psicológica grupal se realizan a través del Teléfono de la Esperanza mediante la financiación del Plan Nacional de Prevención de suicidio y estos se dividen en dos tipos: Cuidar al cuidador y Duelo no patológico. El primero de ellos se centra en la atención a personas que tienen a su cuidado a dependientes o a otros familiares gravemente enfermos y que también necesitan ayuda, mientras que el de Duelo no patológico presta asistencia y apoyo a personas que atraviesan procesos de duelo por fallecimiento de algún familiar o persona allegada.
Estudio de muertes por suicidio
La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha realizado un estudio de casos de muertes por suicidio en la Comunidad Autónoma entre los años 2013 y 2022. Los resultados de este trabajo aún no han sido publicados, aunque los responsables del departamento regional afirman que el acceso a un resumen de los principales datos obtenidos con este trabajo de investigación se publicará a través de la página web de de Salud Mental de la Región de Murcia. Con este trabajo se busca conocer la realidad de estos procesos en la Comunidad, así como los grupos de población más afectados y cómo ha sido su evolución.
Programa ImpleMENTAL
El programa ImpleMENTAL- Joint Action on Implementation of Best Practices in the Area of Mental Health (2021-2024) es una réplica y adaptación local del Modelo Supra de prevención de suicidio que funciona en Austria. Para su puesta en marcha el Servicio Murciano de Salud (SMS) coordinó a nivel nacional al resto de comunidades autónomas que participaron en esta Joint Action, lo que supuso una oportunidad para la evaluación, tratamiento, investigación y mejora de los recursos que existen en nuestra Región en consonancia con las buenas prácticas austríacas de prevención del suicidio.
