La Región exhibe su oferta hortofrutícola en Asia Fruit Logistica

La Región de Murcia muestra una vez más su potente oferta hortofrutícola en la 18 edición de la feria Asia Fruit Logística de Hong Kong, con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales e incrementar las exportaciones al mercado asiático.

Durante la jornada de inauguración de la feria, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, resaltó la importancia de este evento, «que nos facilita ampliar nuestro peso en el mercado asiático, a la vez que encontrarnos con compradores e importadores de otros puntos del mundo», lo que permite «celebrar encuentros comerciales y alcanzar nuevos acuerdos para continuar incrementando nuestra ventas en terceros países».

La Feria Asia Fruit Logística cuenta con más de 760 expositores de 42 países y regiones, más de 13.000 compradores y visitantes profesionales de todo el mundo y cubre toda la cadena de valor de la industria de productos frescos e industria auxiliar, así como los productos e ideas más recientes e innovadoras del mercado.

En esta edición de la feria, la Región de Murcia ha estado representada por nueve empresas y organizaciones, que han contado con un espacio de casi 80 metros cuadrados entre los que se distribuyen Moyca, Distinet, Frutas Torero, Itum, Grupo Paloma, Hortiberia, AM Fresh, Apoexpa y Proexport.

«Hablamos de un gran escaparate donde mostrar a los compradores más importantes del mundo durante tres días el potencial agroalimentario de la Región de Murcia, especialmente de los sectores presentes en la feria», explicó la consejera.

Aumento de las exportaciones

El mercado asiático representa una gran oportunidad para los productores de la Región de Murcia, que el pasado año se consolidó como un actor clave en las exportaciones de productos alimenticios a Asia, posicionándose como la cuarta provincia y la tercera comunidad autónoma en este ámbito.

Las exportaciones de la Región a Asia supusieron el pasado año más del 8% del total nacional, con un valor total de más de 580 millones de euros, destacando carnes y pescados, conservas y zumos o preparados alimenticios

La consejera apuntó que «aspiramos a mejorar esas cifras este año, ya que entre enero y junio de 2025 las exportaciones a Asia han crecido casi un 6% en relación al mismo periodo del año anterior, gracias, en otros, a los importantes aumentos de venta a países como China, Japón o Corea del Sur».

China, Japón y Corea del Sur concentran las exportaciones al continente asiático

Más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias de la Región de Murcia a Asia tuvieron como destino China, Japón y Corea del Sur, según los datos de ventas al continente asiático correspondientes a 2024. La suma de estos tres países representó más del 56 por ciento del total, por un valor de 313 millones de euros.

En concreto, la venta de productos agroalimentarios a China ascendió a 133 millones de euros, seguida de Japón con 102 millones de euros y Corea del Sur con cerca de 88 millones de euros, muy por delante de otros destinos como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Tailandia o Singapur.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, visitó durante la feria Asia Fruit Logistica el mercado Yau Ma Tei, junto con empresarios de la Región de Murcia de las organizaciones Apoexpa y Proexport y valoró estos datos.

«Unas cifras que ya se están incrementando en los meses que llevamos de 2025, por lo que podríamos hablar de un año récord si se mantienen las buenas perspectivas», destacó la consejera. La Región de Murcia exportó entre enero y junio de 2024 por valor de más de 146,7 millones de euros a estos tres países, una cifra que en el mismo periodo de este año supera los 165 millones de euros.

Rubira destacó de su visita a este mercado de Hong Kong que «nos permite mejorar el conocimiento sobre los gustos de los consumidores asiáticos y los requisitos y procedimientos que los importadores exigen para traer producto de fuera, al tiempo que sirve para reforzar el papel de nuestras empresas, que estos días multiplican su ofensiva comercial para abrir nuevas vías de negocio».

El mercado Yau Ma Tei, conocido localmente como ‘Gwo Laan’, es el mercado de frutas más antiguo y uno de los más importantes de Hong Kong. Fundado en 1913, es un pilar en la distribución de frutas de la ciudad y un testimonio vivo de la historia comercial de este territorio. Se estima que cerca de la mitad de todas las frutas vendidas en la ciudad pasan por él, lo que lo convierte en el principal punto de abastecimiento para fruterías, restaurantes y hoteles de Hong Kong.

Preparada para albergar el Congreso Mundial de Uva de Mesa

La Región de Murcia será la sede de la undécima edición del Congreso Mundial de Uva de Mesa que se celebrará en 2026. Un evento que contará con la asistencia de productores y expertos de diferentes países del mundo.

«Es un enorme orgullo que la Región de Murcia se vaya a convertir en el epicentro mundial de un cultivo tan relevante como es la uva de mesa, de la que somos los principales productores de toda Europa», reconoció la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, «y donde tendremos la oportunidad de recibir a los principales productores e importadores a nivel internacional para mostrarles nuestro potencial».

El Congreso Mundial de Uva de Mesa permitirá a los profesionales mostrar los avances en conocimiento y desarrollo de nuevas variedades, en materia de innovación y sostenibilidad, analizar la evolución de los mercados y las preferencias de los consumidores.

Cabe destacar que la presencia de la uva de mesa de la Región de Murcia continúa incrementándose en el extranjero, y en el pasado año 2024 el 57% de las exportaciones a nivel nacional tenían como origen nuestra Comunidad. En total se exportaron 95.600 toneladas por valor de 246 millones de euros. Además, la estimación de cosecha de uva de mesa de la Región de Murcia se eleva este año a 236.705 toneladas, un 1’5% más que en el año 2024.

La Comunidad se consolida como la principal productora de uva de mesa de toda Europa, representando del 90% del cultivo de uva de mesa en España, contando con empresas productoras y comercializadoras punteras a nivel mundial.