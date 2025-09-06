Mari Carmen Moreno deja la Alcaldía para ser una aguileña más

La que ha sido alcaldesa de Águilas en los últimos diez años, Mari Carmen Moreno, dejó la Alcaldía de la ciudad costera en un Pleno Extraordinario al que fueron numerosos los aguileños que asistieron para despedirla.

Los portavoces de los partidos de la oposición, tanto Rosa María Soler, del PP, como Isidro Carrasco, de Vox, desearon lo mejor a Mari Carmen Moreno, quien se despidió con un discurso lleno de emotividad tras más de dos décadas dedicadas a la política activa: «A pesar de todas las especulaciones que se puedan escuchar, entre ellas algunas machistas y misóginas de personas que, por suerte, resultan irrelevantes para nuestra sociedad, me voy simplemente porque quiero y porque puedo. Lo hago después de una profunda y meditada reflexión, porque quiero acabar mi vida en política y volver a una profesión que me apasiona y que es la docencia. Me voy con mucha paz, tranquilidad y con el honor y el orgullo de haber sido la primera mujer alcaldesa de Águilas».

Mari Carmen Moreno también reconoció que, aunque va a recuperar «lo más valioso del mundo, el tiempo», y espera «recuperar parte de la salud» que ha perdido, «va a echar de menos» a sus compañeros: «A los del trabajo, a mis concejales, a los funcionarios, que he pasado más horas con ellos que con mi propia familia». Moreno recordó que la decisión ha sido «difícil» porque hay «emociones encontradas», pero también «muy meditada».

«He dado diez años de mi vida en cuerpo y alma a mi municipio y ahora me merezco dedicarme un poco a mí, a mi familia», destacó, asegurando que el sufrimiento de su familia ha sido «lo peor» que ha llevado en todos estos años.

«Detrás de cada una de las personas que están sentadas en el equipo de Gobierno o en la Corporación hay personas, hay hijos, hay padres y madres. He estado en política y he llevado en mi cargo, por supuesto, las críticas, pero detrás de mí había una familia que no tenía que sufrir lo que en algunos momentos han vivido por ver un comentario maligno en redes sociales para hacerme daño», destacó.

«Quizá para algunos sea difícil de entender mi marcha porque, normalmente, los políticos se van o porque los echan los ciudadanos en las urnas, o porque aspiran a otros puestos de responsabilidad política mejores. Pero no, esto no ha sido así en mi caso, y aunque entiendo que a algunos les cueste comprenderlo, esto que yo hago debería ser lo normal», agregó.

La primera regidora del municipio quiso resaltar y agradecer «el trabajo de casi todos los funcionarios de esta casa. Sin ellos -aseguró- hubiera sido imposible todo lo conseguido y realizado, tenemos unos grandes profesionales que se merecen el mayor de los respetos».

Moreno abandona la política después de 22 años y desde el 1 de septiembre se dedica a la docencia como profesora de instituto. Así, ayer salió del Ayuntamiento de Águilas «con el mismo bolso con el que entré hace diez años, sin nada más», recordó al dejar el Consistorio de Águilas.

Unas palabras para Casado: "Tienes valentía"

De forma provisional, la teniente de alcalde Rosalía Casado se ha convertido en primera edil, hasta el próximo 19 de septiembre, en el que en otro Pleno Extraordinario Cristóbal Casado será elegido alcalde de Águilas gracias a la mayoría absoluta que tiene el PSOE. Tras la salida de Moreno, su acta de concejal la recogerá Francisca Gallego, número doce en las listas socialista de las pasadas elecciones municipales.

Para finalizar, la exregidora se dirigió a Cristóbal Casado, quien tomará el bastón de mando el próximo día 19: «Quiero darte las gracias y decirte que tienes lo más importante que hay que tener en política, valentía. La valentía es fundamental para adoptar medidas y decisiones que van a afectar directamente a la vida de las personas. Además, conoces perfectamente la administración de nuestro municipio y su tejido asociativo y empresarial, por eso creo que esta Alcaldía no se puede quedar en mejores manos».

«Sin más me despido de todos, me voy con mucha paz, a pesar de los momentos duros, he sido muy muy feliz con todos vosotros», concluyó mientras abandonaba el salón de Plenos del Ayuntamiento entre aplausos y con su bolso rojo colgado al hombro.