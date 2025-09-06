El déficit de viviendas dispara los precios en la Región de Murcia

En un contexto marcado por una persistente tensión entre oferta limitada y una demanda al alza, la Región de Murcia se ha convertido en el territorio español con el mayor aumento interanual del precio de la vivienda libre durante el segundo trimestre de 2025.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en ese periodo el precio medio se disparó un 14,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, (especialmente en las viviendas de segunda mano) superando con creces el promedio nacional del 12,7 %. Estas cifras suponen la continuidad de una tendencia alcista que ya se extiende durante más de una década, impulsada por la escasez de suelo, la elevada demanda o el acceso a hipotecas más asequibles, entre otros factores.

La situación, según coinciden los expertos consultados por La Opinión, no es tanto un problema de precios como de escasez de oferta.

«El precio no es más que un síntoma», explica a La Opinión Jerónimo Jover, portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de la Región de Murcia. «La enfermedad es la falta de oferta, tanto en alquiler como en compraventa. Mientras haya mucha más demanda que oferta, los precios seguirán subiendo».

El análisis de datos nacionales lo confirma. Según el INE, en 2024 se crearon alrededor de 330.000 parejas con demanda de vivienda, pero sólo se terminaron 97.837 viviendas nuevas. El déficit resultante supera las 232.000 unidades, que se suman al acumulado de años anteriores. El Banco de España estima que en total faltan unas 600.000 viviendas a nivel nacional.

La Región de Murcia presenta una proporción similar, pero con un efecto más acusado. En 2024 se formaron 7.200 parejas demandantes de vivienda, frente a las 2.388 viviendas terminadas. «El déficit sólo en 2024 fue de 4.812 viviendas, y se estima que el déficit acumulado regional ronda las 35.000 viviendas. «Esto significa que el mercado se está nutriendo de la segunda mano, pero la segunda mano tampoco tiene capacidad de absorber toda esa demanda», advierte el portavoz.

Viviendas en construcción en la zona de Churra, en Murcia. / Juan Carlos Caval

Costes y cuellos de botella

Los costes de construcción tampoco ayudan a equilibrar el mercado. Sólo el coste de ejecución material —materiales y mano de obra— se sitúa en la Región de Murcia en 1.512 euros por metro cuadrado. A esto hay que añadir falta suelo, impuestos y otros gastos. El metro construido con el margen mínimo exigido por los bancos a los promotores —un 15%— se sitúa ya en torno a 2.400 euros el metro cuadrado. «Una vivienda de 100 metros cuesta de media unos 240.000 euros», recuerda Jover, que destaca además que los proyectos nuevos se concentran sólo en determinadas zonas, como el norte de Murcia, donde los precios pueden sostener ese nivel.

Por su parte, El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apirm), José Ramón Blázquez, añade otro problema. Además de las causas ya referidas, Blázquez denuncia que la falta de infraestructuras y la exigencia de que sean los particulares quienes las costeen está encareciendo y retrasando el acceso a la vivienda.

«Los ayuntamientos no están vertebrando las ciudades, como sería su obligación, y están dejando que sean los particulares y los propietarios los que paguen las infraestructuras», afirma. Esto, asegura, complica la generación de suelo y eleva los costes de urbanización, que finalmente asume el comprador.

Para Blázquez, la solución pasa por un cambio de modelo: que las administraciones asuman la infraestructura general —colectores, red eléctrica básica, conexiones— y dejen a los propietarios únicamente el coste de enlazar sus desarrollos con esas redes. «Hay que facilitar que los propietarios puedan generar suelo, si no, la vivienda seguirá subiendo», advierte el presidente de Apirm.

La mano de obra también escasea, especialmente la cualificada. «Los albañiles, fontaneros y electricistas que trabajaban antes tienen ya 50 o 60 años. No ha habido relevo generacional y los jóvenes no quieren trabajar en la construcción», explica Jerónimo Jover. Las constructoras, en muchos casos, se ven obligadas a importar mano de obra sin formación específica, lo que ralentiza y encarece aún más los proyectos.

Medidas urgentes

Para revertir esta tendencia, desde el sector inmobiliario se apunta a una batería de medidas estructurales. «Lo primero es cualificar mano de obra, insiste Jover, quien también propone flexibilizar el código de edificación para permitir viviendas de calidad con menores costes, agilizar trámites habilitando el silencio administrativo positivo, liberalizar suelo, aumentar edificabilidades y reducir impuestos, «aunque sea temporalmente, para incentivar nuevas promociones».

En la misma línea, Blázquez recuerda que la situación se agrava en Murcia por un factor diferencial: el menor poder adquisitivo. «En nuestra región el poder adquisitivo está un 17 por ciento por debajo de la media nacional, lo que complica aún más que la vivienda sea asequible», explica.

Mientras no se actúe sobre los costes de suelo, infraestructuras e impuestos, advierte José Ramón Blázquez, no cambiará el escenario alcista «y los compradores serán quienes terminen soportando «muchísimos costes que tenemos que ser capaces de bajar».

Construcción de nuevas viviendas en la zona de Churra, en la capital murciana. / Juan Carlos Caval

«Ahora muchos prefieren reformar su casa en vez de ponerla en venta»

Uno de los fenómenos más llamativos que está marcando el mercado inmobiliario es el cambio de estrategia de muchos propietarios: en vez de vender para comprar una vivienda nueva, cada vez más optan por reformar la que ya tienen. Esta tendencia, impulsada por la falta de obra nueva asequible y los elevados precios de la vivienda libre, está estrechando aún más la oferta de segunda mano. Los agentes del sector advierten que el fenómeno, lejos de ser puntual, agrava la escasez de viviendas disponibles, alimentando la tensión de precios en un mercado ya de por sí desequilibrado.

«Históricamente, quien compraba vivienda nueva era quien ya tenía una y quería mejorar sus condiciones de vida. Vendía la anterior y adquiría otra mejor. Ahora, como la obra nueva es escasa y carísima, muchos prefieren reformar su vivienda actual en vez de ponerla en venta», explica el portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), Jerónimo Jover.

Este comportamiento reduce aún más la oferta disponible en el mercado de segunda mano, alimentando el círculo de escasez que dispara los precios. «Si las viviendas no salen al mercado, volvemos al mismo problema: menos oferta frente a la misma o mayor demanda», sostiene el portavoz.

El sector también carga contra las políticas que se están llevando a cabo. «A los políticos se les llena la boca hablando de vivienda asequible, pero con los precios actuales no hay forma de construir barato si no se cambia el marco. Si todos nos peleamos por los mismos tres solares, los precios seguirán al alza. Si se libera suelo, ya no se pega todo el mundo tortas por el mismo sitio, sino que hay competencia».

El portavoz del Coapi Murcia también advierte contra políticas «populistas» como las que promueven la limitación de precios: «Es una política de taberna. Suena bien, pero hunde el mercado, como ya pasó en Berlín, París, Irlanda o Argentina. Si queremos más oferta, no debes atacar a los que quieren ofertar, desincentivas la compra de vivienda para alquilar».

Por último, desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria destacan la dimensión humana de su trabajo. «Para nosotros, un inquilino que no encuentra vivienda no es un número: es una persona. Igual que un comprador que no puede pagar los precios actuales. Y no conseguirles una solución nos desmoraliza».