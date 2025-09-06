Bodegas Luzón arranca la XIV edición de ‘Vendimia Abierta

Bodegas Luzón arranca este sábado 6 de septiembre con su ambiciosa ‘Vendimia Abierta’; un amplio conjunto de actividades orientadas a disfrutar del vino y de todas las sensaciones que ofrece. Esta propuesta ha sido calificada por el medio digital especializado Verema como la mejor experiencia enoturística de Murcia y la segunda de España.

El pistoletazo de salida de este excelente programa que abarca tres meses de duración será la tradicional ‘Vendimia en Familia’, que se celebrará durante todos los fines de semana de septiembre bajo el paraguas del ‘Origen del Vino’. Se trata de una actividad enfocada a que toda la familia, incluidos los más pequeños, puedan experimentar todo el proceso de elaboración del vino empezando por la recolección de la uva.

Septiembre también acoge el día 13 ‘De la uva a la copa’, un recorrido que guía al visitante desde la viña hasta la cata final y muestra los secretos del sistema de vinificación en plena época de vendimia.

Este mes se completa con la experiencia ‘De mosto a Vino’ los fines de semana del 20 y del27, que permite probar el vino en todas sus fases y entender su evolución antes de que llegue a la botellla.

‘Vendimia Abierta’ ofrece en octubre un conjunto de actividades basadas en la creatividad y los contrastes que van desde ‘Enólogo por un día’ (fines de semana del 4 al 12) en la que los participantes podrán crear su propio vino, elegir el coupage y diseñar su etiqueta personalizada, ‘Team Jumilla o Team Rioja’, en la que las dos bodegas; Luzón y Corral, se ‘enfrentarán en una lucha’ por descubrir sus matices y tradiciones más significativas. El 25 de octubre se celebra el ‘Taller de Pintura y Vino’ y el 26, ‘Cata Sensorial’, un viaje inmersivo a través de los cinco sentidos para experimentar el vino desde perspectivas inesperadas.

En noviembre, bajo el cleam ‘Gastronomía y nuevas historias’, el vino se combina con los alimentos más selectos; el 1 de noviembre con la ‘Cata Maridaje entre Vinos e Ibéricos’, y el 2 de noviembre la sumiller Guillermina Sánchez guiará la ‘Cata Maridaje Queso y Vino’.

Los días 8 y 9 de noviembre, Bodegas Luzón conmemorará el ‘Día Europeo del Enoturismo’ para el que ofrecerá visitas especiales con degustación y descuentos muy especiales en su tienda.