Las universidades de la Región inician el curso con un «lleno total»

El inicio de las clases coincide este año para los alumnos murcianos de mayor y menor edad, ya que el curso 2025-2026 arrancará a la vez el próximo lunes en los colegios y las universidades de la Región. En esta ocasión, las universidades murcianas iniciarán el nuevo año académico con un «lleno total», ya que la mayoría de las titulaciones están completas y apenas queda alguna plaza suelta en grados con menos demanda.

En total, serán más de 61.000 los estudiantes universitarios que se incorporarán la próxima semana a sus estudios, de los que 33.000 corresponden a la Universidad de Murcia (UMU); 6.000 a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT); y más de 22.000 a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Los 39.000 estudiantes de las dos universidades públicas arrancarán el lunes 8 de septiembre, aunque el acto oficial de apertura del curso académico se celebrará de forma conjunta el 19 de septiembre en el Paraninfo de la UMU. Por su parte, en la Católica será el próximo miércoles cuando se incorpore el grueso del alumnado, ya que iniciarán sus clases todos los estudiantes de grado de segundo curso en adelante. Los de primero lo harán la semana siguiente.

No obstante, desde la universidad de Guadalupe señalan que esta misma semana ya han llegado a sus campus de Murcia y Cartagena los estudiantes de Medicina y Enfermería, «dada la carga académica y las prácticas que conllevan estos estudios».

El rector de la UMU, José Luján, explica a La Opinión que «lo tenemos todo preparado para iniciar el curso 2025-2026, un año en el que contamos con unos 33.000 estudiantes, de los que más de 6.000 son de primer curso.

Para ellos, recuerda, están ultimando la Bienvenida Universitaria, en la que estos nuevos estudiantes podrán conocer la universidad a través de multitud de actividades durante un mes completo. Los actos arrancarán el 3 de octubre y entre ellos hay encuentros deportivos y culturales.

En esta ocasión, la Universidad de Murcia ha adaptado todos sus grados al real decreto 822/2021, última norma que modifica los planes de estudio. En total, oferta 53 grados y más de 80 másteres, con una demanda de alumnos que «ha llenado todas las titulaciones, quedando únicamente alguna plaza libre en Geografía o Sociología, lo que supone un lleno total», según reconoce la vicerrectora de Estudiantes de la UMU.

Además, la Universidad de Murcia inicia el nuevo curso con un refuerzo de la plantilla al haber incorporado 101 profesores ayudantes doctor a través del programa María Goyri, con el que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades financia estas contrataciones dentro del desarrollo de la LOSU.

En la Politécnica de Cartagena son 6.000 alumnos los que empiezan las clases el lunes, de los que unos 1.500 son nuevos estudiantes, un 27% más que el año anterior, lo que para el rector Mathieu Kessler es todo un éxito.

En el periodo ordinario de matrícula en julio se llenaron 18 de los 22 títulos de grado que ofrece la UPCT y en la actualidad «todos los ciclos de ingenierías están completos, excepto alguna plaza que queda en Ingeniería de Minas, en ADE y Turismo», afirma el rector, quien insiste en que «todo lo demás está completo, incluso con lista de espera».

‘Cursos cero’ en Cartagena

En la Universidad de Cartagena también están preparando el arranque del curso con numerosas actividades de bienvenida, formación y divulgación de los distintos servicios, a la vez que cuentan con un plan de acción tutorial en el que un alumno veterano de cursos superiores acompaña a los nuevos estudiantes.

Kessler explica que este año han lanzado por primera vez los ‘cursos cero’. Se trata de cursos presenciales y voluntarios que sirven de apoyo en Matemáticas y Física en horario de mañana y de tarde durante 10 días, una iniciativa que busca reforzar conocimientos y que los estudiantes adquieran las destrezas básicas que necesitan para operar por si llegan con deficiencias de Bachillerato. Hasta el momento cuentan ya con 400 matriculados en Matemáticas y 350 en Física.

La UCAM mantiene abierto el plazo de matrícula, por lo que señala que las cifras de alumnos aún no son definitivas, aunque superan actualmente los 22.000 estudiantes y el balance del pasado curso. Según destacan, «este crecimiento viene marcado muy especialmente por el incremento de estudiantes extranjeros que eligen la Católica de Murcia para formarse», un aumento de estudiantes internacionales en sus campus de Murcia y Cartagena que dicen que se puso de relieve durante el periodo de preinscripción, cuando el porcentaje ya era un 22% superior al del pasado curso.

Como novedad para este curso, la UCAM suma a su catálogo de títulos el Bachelor’s Degree in International Relations, que impartirá en modalidad presencial y que cubre la demanda de profesionales en el área de la internacionalización de empresas multinacionales, comercio global, política internacional, cooperación al desarrollo y derechos humanos.