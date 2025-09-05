Una sentencia confirma el fin del uso de la vivienda tras la mayoría de edad de los hijos

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Yecla que acordaba la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar por parte de una madre y sus dos hijas a partir de que la hija menor alcanzara la mayoría de edad, rechazando así el recurso de apelación interpuesto por la madre. En la sentencia, la Audiencia ratifica que, una vez que la hija menor sea mayor de edad, se deberá vender la casa o ser adjudicada a uno de los progenitores, con la correspondiente compensación económica al otro.

La pareja, con dos hijas, una de ellas mayor de edad y otra con 16 años, se divorció en 2012, y fue entonces cuando la sentencia de divorcio acordó atribuir el derecho de uso de la vivienda familiar a la madre y a las hijas. Posteriormente, el padre solicitó la extinción de este derecho y obtuvo una resolución favorable en octubre de 2023, que fue apelada por la madre.

Una vez la hija menor, de16 años, sea mayor de edad, deberán vender el inmueble o adjudicarlo a uno de los progenitores

El tribunal, en la sentencia en la que desestima esta apelación, destaca que el artículo 96 del Código Civil, en su redacción tras la Ley 8/2021, establece de forma expresa que el derecho de uso de la vivienda familiar se extingue cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. La sentencia resalta, asimismo, que a esta previsión legal «se unen los cambios jurisprudenciales habidos en la materia desde 2012», por lo que «el recurso no puede prosperar».

La Audiencia rechaza también la solicitud de la madre para mantener el uso en favor de una tercera persona de la vivienda y confirma la negativa a instaurar un régimen de custodia compartida, aspectos que ya habían sido razonados en primera instancia.

La resolución recuerda, además, que los procesos de familia presentan especialidades en materia probatoria, recogidas en los artículos 751 y 752 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que permite una mayor flexibilidad en la valoración de alegaciones y pruebas.

Sin embargo, la Audiencia considera que la madre no tiene la razón en su apelación y, por tanto, debe mantenerse la sentencia apelada, reconocía la extinción del derecho de uso de la vivienda, como pedía el padre. En consecuencia, la sala desestima el recurso e impone a la recurrente las costas procesales de la alzada, conforme a lo previsto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por último, el tribunal recuerda que la sentencia no es susceptible de recurso ordinario, si bien cabe la posibilidad de interponer recurso de casación siempre y cuando quede debidamente acreditado.