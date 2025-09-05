Los pacientes reclaman el acceso a unidades de referencia en lesión medular

Los pacientes reclaman una atención más ágil en los casos de lesiones medulares traumáticas para reducir las posibles secuelas y que se garantice el acceso a unidades de referencia de lesión medular, como puede ser el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y otros centros especializados. Así lo han puesto de relieve este viernes desde Murcia los representantes de la asociación Aspaym, encargada de prestar servicios a personas con lesión medular, grandes discapacidades físicas y daño cerebral, durante la lectura del manifiesto con motivo de la conmemoración del del Día Internacional de la Lesión Medular, que se celebra este 5 de septiembre.

Durante el acto, al que ha asistido la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, y la concejala de Mujer, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, Concepción Carreño, se ha presentado la campaña ‘Mi lesión medular no puede esperar’, una acción reivindicativa y de sensibilización que pone el foco en la urgencia de garantizar una atención equitativa y especializada a todas las personas con lesión medular en España.

Aspaym señala que cada año más de 1.000 personas sufren una lesión medular traumática en nuestro país. Sin embargo, según datos recientes, solo el 28 % de estos casos son operados en las primeras 24 horas tras el accidente, cuando la intervención precoz es determinante para reducir secuelas y mejorar la calidad de vida.

Por ello, los afectados aprovechan para realizar una serie de reivindicaciones entre las que destaca el contar con protocolos homogéneos de diagnóstico, traslado, intervención y rehabilitación en todo el territorio nacional; el acceso garantizado a hospitales y unidades de referencia en lesión medular; y atención continuada y seguimiento integral para personas con lesión medular crónica, que requieren cuidados médicos, rehabilitación, prevención de complicaciones y apoyo psicosocial a lo largo de toda la vida.

La campaña presentada este viernes en la sede de Aspaym Murcia se materializa en las redes sociales de sus entidades federadas, donde se compartirán una serie de vídeos simbólicos en los que personas con lesión medular aparecen inmóviles entre 7 y 10 segundos, reflejando la sensación de espera. Al final, levantan un cartel con el lema de la campaña: 'Mi lesión medular no puede esperar'. El mensaje es directo, indican, ya que "quedarse inmóvil es un gesto que representa la falta de respuesta del sistema".

175 nuevas plazas este año en la Región

Durante su intervención en el acto del Día Internacional de la Lesión Medular, la consejera Conchita Ruiz aprovechaba para insistir el compromiso del Gobierno regional para que las personas con discapacidad "cuenten con los recursos y atenciones necesarias para mejorar su calidad de vida y también su autonomía personal", para lo cual la Comunidad ha destinado este año cerca de 169 millones de euros. Esta inversión, tal y como recordó la consejera, servirá para prestar una atención integral desde edades tempranas hasta las etapas más adultas en las que las personas con discapacidad precisan de más cuidados, de más protección y más recursos.

La titular de Política Social ofreció su apoyo a las personas con lesión medular y señaló el incremento del número de plazas llevado a cabo por la Comunidad durante los últimos años en centros residenciales, centros de día, viviendas tuteladas o servicios de promoción de la autonomía personal. Este año la previsión del Gobierno regional es habilitar, aproximadamente, 175 plazas más.

Por último, Ruiz felicitó a Aspaym Región de Murcia por "defender, desde hace más de 30 años, los derechos y la lucha por la integración real de las personas con discapacidad".