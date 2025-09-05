Las nuevas plantas de biogás tratarán tres millones de toneladas de residuos al año en la Región

La Región de Murcia se ha convertido en uno de los epicentros del despliegue de plantas de biogás en España. Decenas de proyectos, algunos ya en marcha, prometen transformar miles de toneladas de residuos ganaderos en energía limpia y fertilizantes, en un contexto de transición hacia un modelo energético más sostenible. Sin embargo, lo que para las empresas promotoras y parte de las administraciones supone una oportunidad de innovación y economía circular, para muchos vecinos y colectivos ecologistas representa una amenaza ambiental y social. Denuncian riesgos para los acuíferos, incremento del tráfico pesado, malos olores y falta de planificación territorial, lo que ha desatado una oleada de protestas, que en algunos casos han logrado malograr estos proyectos.

En este momento, la Comunidad está tramitando hasta 12 proyectos de plantas de biometano: en Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Totana, Las Torres de Cotillas, Cartagena, San Javier, dos en Mula, tres en Lorca y Murcia.

Sin embargo, estas tramitaciones no conllevan necesariamente la ejecución del proyecto, tal y como ocurrió con el proyecto de la sociedad Biometano Murcia Levante en Baños y Mendigo, que recibió un informe desfavorable del Ayuntamiento (la administración que siempre tiene la última palabra) por no cumplir las instalaciones con la distancia mínima a varios núcleos de población, como establece el PGOU de Murcia. De hecho, hasta el momento, la Comunidad sólo ha autorizado seis proyectos.

En cualquier caso, además de estos doce proyectos, con una capacidad de tratamiento estimada de 4,5 millones de toneladas de purines al año, hay que sumar los que actualmente se han puesto en marcha tras superar todas las evaluaciones ambientales y las autorizaciones municipales. Entre ellos destacan los tres proyectos, ya en construcción, en el municipio de Lorca: dos plantas autorizadas durante el anterior mandato en Barranco Hondo y Torrealvilla, y la ampliación de la existente en el Hinojar. A estos quizá haya que sumar otro, recientemente autorizado por la Comunidad..

Desde Ecologistas en Acción han alertado que las de Lorca son macroplantas que podrían gestionar en total más de 700.000 toneladas de residuos al año. El colectivo ecologista advierte de múltiples riesgos asociados a estas instalaciones: contaminación atmosférica, malos olores, lixiviados, afección a suelos y acuíferos y el incremento de tráfico pesado por los accesos a las instalaciones.

Mapa de las plantas de biogás construidas, en obras y en tramitación en la Región de Murcia. / L.O.

Por su parte, el Consistorio lorquino señaló ayer a La Opinión que ya ha rechazado 11 proyectos por no cumplir con los criterios ni superar los filtros técnicos y urbanísticos, y se reitera en su compromiso de no tramitar ninguna declaración de interés público y aprobar aquellas plantas que sean «realmente necesarias, viables y socialmente aceptadas».

Además, también avanzan a buen ritmo los trabajos de las planta de biogás en el polígono industrial La Polvorista de Molina de Segura, (con capacidad para tratar 36.000 toneladas de residuos) que también ha generado una fuerte controversia entre los vecinos y empresarios, que han denunciado múltiples irregularidades y han pedido en los juzgados medidas cautelares para parar las obras. Cabe destacar que en este caso, más de 30 organizaciones del municipio presentaron en el Ayuntamiento un recurso y más de 11.000 firmas contra la planta a finales del pasado mes de junio.

Otra planta que comenzará de manera inminente las obras (acaba de obtener la licencia de construcción) es la gestionada por Five BioEnergy en el polígono de Los Morales de Fuente Álamo. Según aparece en la Autorización Ambiental Integrada (con resolución favorable), este proyecto permitirá "gestionar y valorizar más de dos millones de toneladas anuales de purín bruto y otros residuos orgánicos», la de mayor capacidad de las proyectadas en la Región.

Por último, cabe recordar que las dos plantas de biogás que ya estaban funcionando en la Región de Murcia, una en Lorca y otra en Los Alcázares, fueron adquiridas en marzo de 2024 por Redexis Renovables. En su momento se informó que tras ciertas labores de renovación y adecuación estas dos plantas serán capaces de de producir e inyectar un total de 80 gigavatios hora (GWh) anuales de biometano mediante la gestión 211.000 toneladas de residuos.

Obras de la planta de biogás, ayer en el polígono industrial La Polvorista de Molina de Segura. / Juan Carlos Caval

En total, entre las plantas que se están construyendo y la renovación de las que ya estaban, la Región de Murcia contará en los próximos años con una capacidad de tratamiento de cerca de 3 millones de toneladas de residuos. Cabe mencionar que habría otra planta proyectada en Albudeite, con autorización autonómica y 500.000 toneladas de capacidad, de la que se desconoce en qué fase administrativa se encuentra en este momento.

"Acumulación caótica," señalan los ecologistas

Pedro Belmonte, portavoz de Ecologistas en Acción y de las plataformas vecinales de Stop Biogás en la Región, sostiene que se está produciendo «una acumulación caótica y desordenada de nuevas plantas y proyectos». Además, denuncia que se están publicitando en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) en los meses de verano y con dificultades en el acceso a la información. «Sólo se puede acceder a los expedientes a través del DNI electrónico o del certificado digital, «lo cual excluye a la mayoría de las personas que están interesadas en consultar estos documentos». Según Belmonte, esta situación contraviene toda la legislación relacionada con al participación pública, la transparencia e información ciudadana.

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción reclaman al Gobierno regional la redacción y aprobación de un plan de control de plantas de biogás en la Región de Murcia que limite su proliferación, evite nuevas instalaciones cerca de entornos urbanos y reduzca los riesgos de contaminación y malos olores.

Cabe recordar que a finales de 2024, PSOE y Podemos llevaron esta cuestión a través e dos mociones en la Asamblea regional, pero fueron rechazadas por PP y Vox.

En su momento, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, explicó que no veía necesario una nueva normativa y afirmó que las plantas de biogás son «seguras» y que nadie «está haciendo experimentos con este tipo de instalaciones» en la Región. Además, subrayó que a diferencia de otras soluciones energéticas, «se trata de una tecnología madura, segura y probada». Además, insistió en que existe una «sólida normativa nacional, europea y de las diferentes autonomías que establecen estrictos criterios medioambientales y requisitos en materia de seguridad y salubridad» para su desarrollo.