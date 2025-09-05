Murcia se prepara para celebrar la III Semana Regional de la Fisioterapia

Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, que se celebra el 8 de septiembre, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia (CoFiRM) organiza la III Semana Regional de la Fisioterapia, un evento que tendrá lugar del 4 al 12 de septiembre y que tiene como objetivo sensibilizar e informar a la población sobre el papel fundamental de la fisioterapia en la prevención y tratamiento de diversas patologías.

Bajo el lema ‘Contigo cuando + lo necesitas’, esta semana de actividades busca acercar la fisioterapia a la ciudadanía, desmitificando falsas creencias y poniendo en valor el ejercicio terapéutico y el papel de los profesionales fisioterapeutas en la recuperación y alivio de diferentes patologías. El CoFiRM invita a todos los murcianos a participar en esta celebración y a descubrir cómo la fisioterapia puede mejorar significativamente aquellas patologías cuyo impacto positivo aún es poco conocido por los ciudadanos.

Envejecimiento saludable

La semana estará marcada por una variedad de actividades formativas y lúdicas abiertas al público. El lunes 8 de septiembre, los murcianos podrán visitar el stand informativo del CoFiRM ubicado en los Huertos del Malecón. En este espacio, fisioterapeutas y estudiantes tanto de la Universidad de Murcia como de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UMU y UCAM) estarán presentes para promover la fisioterapia mediante obsequios y trípticos informativos para todas las edades.

Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, que este año pone el foco en el envejecimiento saludable, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia celebrará los ‘Encuentros con la Fisioterapia: Talleres prácticos gratuitos’ los días martes 9 y jueves 11 de septiembre en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería. Las actividades, especialmente dirigidas a personas mayores, comenzarán a las 19:00 horas e incluirán ejercicios prácticos para favorecer un envejecimiento activo y saludable. La asistencia será libre y gratuita hasta completar aforo, y se recomienda acudir con ropa cómoda o chándal.

Además, del 1 al 15 de septiembre, la Consejería de Salud de la Región de Murcia lucirá una lona conmemorativa de la III Semana Regional de la Fisioterapia. Asimismo, el pórtico de la Consejería se iluminará de color azul en honor a la fisioterapia, simbolizando el compromiso con la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Fisiofest

El gran colofón de esta semana será la segunda edición del Fisiofest, una gran fiesta abierta al público que se celebrará el 12 de septiembre a las 20:00 horas en el Auditorio del Parque Fofó. Esta celebración contará con la música en vivo del Grupo Stolen, además de sorteos, un glitter bar, un fotomatón 360º, comida y bebida para todos los asistentes. Una celebración por todo lo alto para festejar el gran día de los fisioterapeutas.

El Fisiofest contará con la música en vivo del Grupo Stolen. / La Opinión

La III Semana Regional de la Fisioterapia es una oportunidad única para que la comunidad conozca la Fisioterapia desde una perspectiva diferente, celebre los logros de los fisioterapeutas colegiados y participe en emocionantes eventos diseñados para todos los públicos.