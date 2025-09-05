IU-Verdes pedirá vehículos públicos para el personal de Atención Primaria

Izquierda Unida-Verdes ha denunciado este viernes la "situación de precariedad" del personal de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), obligado a utilizar sus vehículos particulares para realizar las atenciones a domicilio.

El sindicato UGT también manifestó su desacuerdo con el funcionamiento de estas visitas sanitarias hace dos semanas y explicó que, además de tener que hacer uso de sus propios medios de transporte, los trabajadores deben hacerse cargo del seguro de circulación de los vehículos, pues el SMS dejó de contratar un seguro que completaba al que cada cual tenía particularmente para cubrir estos posibles accidentes sufridos en servicio al Servicio Murciano de Salud.

En una rueda de prensa ofrecida por el partido a las puertas del centro de salud de San Andrés, en Murcia, la coordinadora regional de IUVRM, Penélope Luna, ha asegurado esta mañana que "el Gobierno de López Miras no puede seguir mirando hacia otro lado mientras quienes sostienen la sanidad pública ven vulnerados sus derechos laborales más básicos. Esta práctica es un abuso que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y que supone una forma más de maltrato institucional hacia la Atención Primaria".

También se ha manifestado en este sentido Jonathan Yuste, responsable de la Red de Salud de IUVRM: "Es inaceptable que las y los profesionales tengan que costear de su bolsillo combustible, mantenimiento, seguros y hasta asumir riesgos jurídicos en caso accidente. El SMS y el Gobierno regional están abandonando a su plantilla y descargando sobre ellos un coste que debe asumir lo público".

"La sanidad pública de la Región de Murcia está en una situación crítica por los años de recortes del PP, ahora con el apoyo de Vox. Nuestros profesionales trabajan agotados, con plantillas insuficientes, derechos recortados y condiciones indignas. Y cuando se maltrata a quienes nos cuidan, lo paga toda la ciudadanía", ha señalado, por su parte, el diputado de IU-Verdes en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos.

"Obligar al personal de Atención Primaria a usar su coche particular para atender pacientes en sus domicilios es un escándalo y convierte a la Región en una de las pocas comunidades donde esta práctica se mantiene de forma generalizada. La flota debe ser pública y digna", ha añadido Álvarez-Castellanos.

Compensación económica

El pasado 20 de agosto, UGT denunció también que los trabajadores reciben "la friolera cantidad" de 40 céntimos por desplazamiento, ya que el presupuesto destinado a indemnizaciones por servicio permanece congelado desde 2029.

En esta línea, Álvarez-Castellanos ha sostenido que el sistema de compensación actual "es arbitrario, injusto y ridículo en cuantía, pues incluso un mismo desplazamiento puede recibir distinta compensación según el mes en el que se realice".

Vehículos públicos

Al igual que el sindicato, IU-Verdes considera que la mejor solución a esta circunstancia es ofrecer vehículos públicos, asegurados y adecuados para llevar a cabo estos servicios de atención a domicilio.

Por ello, el partido ha anunciado que presentará una moción en la Asamblea Regional en la que se exigirá realizar un estudio detallado de las necesidades de cada gerencia y centro de salud en función del personal disponible, el número de salidas, la dispersión geográfica y la actividad asistencia; de manera que se pueda diseñar un plan de dotación de vehículos públicos.

Mientras tanto, desde IUVRM reclaman la actualización inmediata de las compensaciones económicas y la restauración de un seguro complementario para cubrir los accidentes en acto de servicio.