Bolaños acompañará a Lucas en su toma de posesión como delegado del Gobierno

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visitará la Región de Murcia el próximo viernes para presidir el acto de la toma de posesión de Francisco Lucas como nuevo delegado del Gobierno de España.

Lucas, que ostenta la Secretaría General del Partido Socialista de la Región de Murcia, fue designado delegado el pasado martes en la reunión del Consejo de Ministros, después de que el día anterior renunciara al acta de diputado en el Congreso.

Sustituye a la socialista y exalcaldesa de Alhama de Murcia Mariola Guevara, que ayer mismo publicaba en sus redes sociales su vuelta a la docencia, la que considera que es "la profesión más bonita del mundo".

Según informó la Delegación del Gobierno este jueves a través de un comunicado, Francisco Lucas ya ha pedido reuniones tanto al presidente del Gobierno, Fernando López Miras, como a la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez. El primero ya ha aceptado el encuentro, que se prevé que tengo lugar pronto, aunque aún no tiene fecha.

Desde el PSRM aseguran que Lucas, desde la Delegación del Gobierno, está haciendo una "apuesta firme por el diálogo y el acuerdo" para atender las necesidades de la Región. "Esto es lo que necesita la Región y lo que demanda la ciudadanía. Con la colaboración institucional, sumando esfuerzos, es como se solucionan los problemas de la gente se hace avanzar a la Región de Murcia", defendió ayer la portavoz socialista en la Cámara murciana, Carmina Fernández.