Los 4.000 estudiantes de Derecho y Letras vuelven a la Merced

La reforma del Aulario de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU) en el campus del mismo nombre obligó el pasado mes de diciembre a trasladar a los más de 4.000 alumnos de la facultades de Derecho y Letras que daban clase en estas instalaciones a otras dependencias de la universidad en Espinardo y distintos edificios de la ciudad de Murcia. Pero, una vez pasado el verano y con el calendario de las obras algo ajustado, la UMU ha previsto el regreso de estos estudiantes al Campus de la Merced, donde iniciarán sus clases la próxima semana.

Así lo confirma el rector de la UMU, José Luján, quien explica a La Opinión que «con el inicio del curso pondremos otra vez en funcionamiento el Campus de la Merced, que ha permanecido cerrado durante todo un cuatrimestre para llevar a cabo obras de mejora». Según afirma, las obras han terminado en el edificio del Aulario donde deben acudir los 4.000 alumnos de la Facultad de Derecho y la Facultad de Letras, aunque las de otras dependencias se encuentran en su recta final.

La renovación de iluminación y sistemas de ventilación reducirá el consumo

En el momento del traslado, a final del pasado año, la Universidad de Murcia llegó a solicitar al Ayuntamiento de la capital un refuerzo de las líneas de transporte en horas punta hasta el Campus de Espinardo, ya que de los casi 4.000 alumnos que fueron desplazados 2.100 residían en la ciudad de Murcia y de ellos 1.200 tenían que subir diariamente a Espinardo desde la capital para acudir a clase.

Las obras se han realizado principalmente durante el segundo cuatrimestre del pasado curso y este verano en el Campus de la Merced, con la vista puesta en que las instalaciones reabran sus puertas para este nuevo curso académico. Entre los trabajos previstos se incluía la reforma completa de las zonas comunes, con el cambio del suelo, la pintura, la modernización de aseos, la sustitución de la iluminación, la renovación de la instalación eléctrica y un sistema de renovación de aire.

El proyecto global cuenta con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros, financiado con fondos europeos Feder y Next Generation y precisamente uno de los puntos destacados de la renovación del Aulario de La Merced era el referido a la eficiencia energética.

Desde la UMU indicaron durante la presentación de las obras que los nuevos proyectos de iluminación y renovación de aire no solo mejorarán el confort térmico y lumínico del edificio, sino que también contribuirán significativamente a la reducción del consumo energético, cumpliendo con las directrices europeas de reducir, al menos, un 10%.