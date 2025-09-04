'Miraqueplan' este fin de semana en Murcia: festival B-Side, baile en la calle, fiestas, tradición y feria

Una semana más, la Región de Murcia ofrece una nutrida agenda de planes para todos los gustos: desde conciertos hasta baile en la calle, pasando por fiestas patronales (feria, encierros y verbenas incluidos) hasta llegar a talleres de labores tradicionales.

B-Side Festival

Molina de Segura alberga una nueva edición del Festival B-Side, cita indispensable en el panorama musical alternativo de la Región. El cartel, pese a haber agotado entradas para dos días principales (encabezados por Viva Suecia y Dani Fernández) cuenta con conciertos gratuitos en la Plaza de España: allí podrá verse a Vosotras Veréis y Siloé a partir de las 21.30 este viernes. Además, la programación del B-Side Tapas ofrecerá conciertos gratuitos el sábado en la Plaza de la Región Murciana, Plaza Santa Bárbara y Calle Jesuita Hernández, por las que pasarán grupos como Rata y Querido Diablo, entre otros.

Siloé. / L.O.

Baile en la calle

La música lleva al baile. A la salsa y la bachata, concretamente, con el evento de baile social gratuito que tendrá lugar este sábado a las siete de la tarde en la Avenida Libertad de Murcia. La Calle ¡Salsa! hace un llamamiento a los amantes del baile para unirse a su movimiento.

Fiestas de Calasparra

El Noroeste está de festejos: del 1 al 8 de septiembre se celebran las fiestas de Calasparra en honor a Nuestra Señora de la Esperanza. La programación incluye encierros, romería, espectáculos musicales, como el del tributo a Joaquín Sabina que podrá verse este viernes (en el Auditorio Cine Rosales) o el concierto que ofrecerá India Martínez el sábado (en el Campo Municipal de Atletismo).

Segundo encierro de la Feria Taurina del Arroz en Calasparra / Enrique Soler

Feria de Murcia

Además, la Feria de Murcia, que se celebrará del 4 al 16 de septiembre. El nutrido programa incluye feria de atracciones en La Fica, los Huertos del Malecón con su comida típica, la querida noria panorámica del Plano de San Francisco, una feria de foodtrucks, cine en el río, conciertos gratuitos, mercadillos de artesanía, fiestas de Moros y Cristianos... La capital del Segura enfrenta dos semanas cargada de actividades, planes y propuestas para todos los murcianos.

Juan Carlos Caval

Artesanía

Este domingo, como es costumbre el primero de cada mes, se celebra el mercadillo de artesanía de El zacatín en Bullas. En esta cita, la Asociación de Bolilleras de Bullas mostrará en directo cómo se elabora el encaje de bolillos. ¿Los ingredientes principales? Paciencia, técnica y dedicación. Tendrá lugar en la Plaza Vieja y la Plaza del Castillo de 9.00 a 14.00 horas.