Investigadores del CEBAS logran una nueva molécula con gran potencial para tratar el alzhéimer, el párkinson y la diabetes

Un equipo del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) y de la universidad de Castilla-La Mancha ha creado una molécula antiinflamatoria llamada PEGCG, derivada de compuestos naturales del té y restos de la industria del vino, con potencial para tratar enfermedades crónicas como alzhéimer, párkinson, diabetes o artritis, informa la institución murciana.

Este avance podría aplicarse en fármacos, alimentos funcionales y suplementos nutricionales mediante el proyecto 'Lipophenomenon'. El hallazgo, publicado en la revista científica ACS Omega, supone un paso importante hacia el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades intestinales, neurodegenerativas —como el alzhéimer o el párkinson—, así como para problemas relacionados con la diabetes o la artritis.

La nueva molécula, bautizada como PEGCG, pertenece a la familia de los lipofenoles. Se trata de compuestos que combinan antioxidantes naturales con ácidos grasos, lo que potencia sus propiedades beneficiosas para la salud. En este caso, los científicos han demostrado que la molécula es capaz de reducir la actividad de una enzima clave en los procesos inflamatorios, conocida como COX-2. Esta enzima juega un papel central en el inicio y avance de numerosas enfermedades crónicas.

Esta enzima juega un papel central en el inicio y avance de numerosas enfermedades crónicas

Según explica Sonia Medina, investigadora principal del proyecto, este avance no solo abre nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos innovadores, sino también para la creación de alimentos funcionales o complementos nutricionales que ayuden a prevenir o reducir la inflamación. “El avance proporcionado por este estudio abre la puerta al uso de lipofenoles como agentes terapéuticos innovadores, al tiempo que ha permitido obtener un patrón estándar para la búsqueda de nuevas fuentes naturales de estos compuestos y su integración en el desarrollo de alimentos funcionales y nutracéuticos”, destaca la investigadora Medina.

El trabajo se enmarca en el proyecto 'Lipophenomenon', financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos europeos del programa NextGenerationEU, y ha sido posible gracias a la colaboración entre el Laboratorio de Fitoquímica y Alimentos Saludables del CEBAS y la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha. En él han participado los investigadores del Laboratorio de Fitoquímica y Alimentos Saludables (LabFAS) del CEBAS-CSIC Sonia Medina, Raúl Domínguez y Cristina García, en colaboración con Carlos Romero y Pablo Fuentes, de la UCLM