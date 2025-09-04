El Gobierno regional insiste: "El cumplimiento de la legalidad no puede ser objeto de consulta"

"El cumplimiento de la legalidad no puede ser objeto de consulta". Así de claro valoró este jueves el portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, la iniciativa que Vox va a registrar en la Asamblea Regional para celebrar una consulta pública sobre si los murcianos "quieren financiar con sus impuestos" el mantenimiento de centros de menores en los que residan menores extranjeros no acompañados.

Fuentes gubernamentales adelantaban ayer que esta consulta es ilegal. La Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región prevé las consultas públicas como instrumento para recabar la opinión y sugerencias de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del Gobierno regional. Sin embargo, este instrumento de participación no puede utilizarse para una cuestión cuya finalidad es antijurídica, como lo es una consulta sobre el ejercicio mismo de una competencia. En concreto, en este caso se habla de la tutela de los menores en situación de desamparo, cuyo ejercicio por parte del Gobierno regional es irrenunciable e incuestionable y, por tanto, «no opinable», argumentaron.

«No es posible someter a consulta ciudadana lo que no es opinable ni está en disposición de la iniciativa del Gobierno al estar ante el cumplimiento de una obligación legal de protección a los menores», destacaron.

Ortuño añadió este miércoles que cree que en Vox "no han valorado bien la propuesta porque, además de ser ilegal, supondría el cierre de centros como el Hogar de la Infancia de Cartagena o Las Hijas de la Caridad de Murcia, donde hay bebés".