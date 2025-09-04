Francisco Lucas pide una reunión con el presidente regional para "reforzar la cooperación y la cogobernanza"

El nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha solicitado este jueves una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma. En una carta dirigida a Fernando López Miras, Lucas manifiesta su intención de que su primera visita institucional como máximo representante del Gobierno de España en la Región de Murcia sea a la sede de la presidencia regional para potenciar los mecanismos de cooperación y cogobernanza y afrontar así “los retos fundamentales y conjuntos que tenemos como Región”.

Nueva etapa de diálogo

Lucas plantea una nueva etapa de diálogo, colaboración y lealtad interadministrativa, pues, según ha dicho, las políticas y competencias del Gobierno de España ejercen un impacto decisivo en el bienestar de los ciudadanos de la Región de Murcia y en el propio funcionamiento del resto de administraciones. “Creo que este entendimiento nos lo exigen los ciudadanos y lo necesita la Región de Murcia”, ha manifestado, enfatizando su voluntad de trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo regional para garantizar que las políticas públicas se desarrollen de forma eficiente y beneficiosa para la población.