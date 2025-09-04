POLÍTICA
Francisco Lucas pide una reunión con el presidente regional para "reforzar la cooperación y la cogobernanza"
El nuevo delegado del Gobierno en Murcia ha solicitado reunirse con López Miras para afrontar “los retos fundamentales y conjuntos que tenemos como Región”
L.O.
El nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha solicitado este jueves una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma. En una carta dirigida a Fernando López Miras, Lucas manifiesta su intención de que su primera visita institucional como máximo representante del Gobierno de España en la Región de Murcia sea a la sede de la presidencia regional para potenciar los mecanismos de cooperación y cogobernanza y afrontar así “los retos fundamentales y conjuntos que tenemos como Región”.
Nueva etapa de diálogo
Lucas plantea una nueva etapa de diálogo, colaboración y lealtad interadministrativa, pues, según ha dicho, las políticas y competencias del Gobierno de España ejercen un impacto decisivo en el bienestar de los ciudadanos de la Región de Murcia y en el propio funcionamiento del resto de administraciones. “Creo que este entendimiento nos lo exigen los ciudadanos y lo necesita la Región de Murcia”, ha manifestado, enfatizando su voluntad de trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo regional para garantizar que las políticas públicas se desarrollen de forma eficiente y beneficiosa para la población.
