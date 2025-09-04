A Francisco Lucas le ponen deberes en su primer día como delegado del Gobierno

Ayer se consumó el traspaso de poderes en la Delegación del Gobierno. Mariola Guevara cedió el testigo a Francisco Lucas, secretario general del Partido Socialista de la Región, que esta misma semana renunciaba al acta de diputado en el Congreso para poder acceder al nuevo cargo.

«Estos relevos deben vivirse siempre con normalidad democrática, así es como se fortalecen y engrandecen nuestras instituciones», señaló Guevara en sus redes sociales. Lo decía después de las críticas que recibió el Gobierno de España al repetir esta maniobra; es decir, al colocar en la Delegación del Gobierno al que será, seguramente, futuro candidato del PSOE a la Presidencia del Ejecutivo murciano.

El Partido Popular, quien más duro fue con los socialistas por «utilizar el dinero de todos los españoles para promocionar a sus candidatos», anunció este miércoles que exigirá a Lucas que dé explicaciones sobre si dejará que la Región siga a la cola en el número de policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes. «Ahora que es delegado del Gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de aclarar si va a aumentar las plantillas de ambos cuerpos porque, con su desidia y mala gestión, parece que para el Gobierno socialista los ciudadanos de la Región merecen menos protección que los de otras comunidades», explicó el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular regional (PPRM), Joaquín Segado.

La Región tiene 88 efectivos menos que la media de todo el país por cada 100.000 habitantes

Recordó que, actualmente, la Región cuenta con 1.726 agentes de la Policía Nacional y 2.005 de la Guardia Civil, lo que equivale a 235 efectivos por cada 100.000 habitantes, el peor dato de España. Son 88 policías y guardias civiles menos que la media de todo el país, detalló Segado.

Además, a esto hay que sumar el «grave déficit en infraestructuras y medios» de los que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que realizan sus funciones en la Región, añadió. Como ejemplo, el vicesecretario destacó la inexistencia de un cuartel de la Guardia Civil en Cartagena, la situación precaria del cuartel de Águilas, o el desmantelamiento de la Unidad Fiscal de Mazarrón.

Por otra parte, remarcó que la comisaría de la Policía Nacional de Cartagena sigue sin ser elevada al rango de Comisaría Provincial o recalificada como tipo A, la ausencia de una Unidad de Prevención y Reacción y que los Servicios de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer sigan sin ser reforzados.

MC Cartagena exige que el Hospital Naval se reconvierta en una residencia de mayores

Preguntado por esta Redacción, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, dijo que espera que el nuevo delegado del Gobierno «eche el resto en la defensa del Trasvase» y permita «dar marcha atrás al recorte político de la llegada de agua a la cuenca del Segura».

MC Cartagena, por su parte, anunció que enviará una carta a Lucas solicitando una reunión urgente para abordar los asuntos que siguen paralizados en la comarca, como la Ciudad de la Justicia. La vicepresidenta del partido, Esther Guzmán, recordó que «tenía que haber comenzado en 2022» y sigue «sin ni siquiera la primera piedra».

La dirigente cartagenerista agregó que el centro de inmigrantes del Hospital Naval debería convertirse en una residencia de mayores y exigió que se aborde de una vez por todas la falta de conexión ferroviaria de Cartagena, la ampliación del FEVE y la eliminación del peaje hacia Alicante y Almería.