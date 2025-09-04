Las clases de Lengua Árabe tienen los días contados en la Región

Diez colegios de la Región de Murcia debían impartir desde la próxima semana el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, tal y como viene sucediendo desde hace más de una década, pero algunos orientadores comenzaban a trasladar este miércoles a los centros educativos que la Consejería de Educación y Formación Profesional ha decidido cancelarlo.

El departamento que dirige Víctor Marín no confirma de forma oficial esta decisión y se limita a decir que «el compromiso es cumplir el acuerdo, siempre dentro de la legalidad», en referencia al acuerdo de Presupuestos con Vox en el que se recogía el fin de este programa.

La formación de Abascal se había propuesto acabar con la formación que reciben los niños extranjeros en los centros educativos murcianos y que les permite mantener sus raíces, al tiempo que tiene entre sus objetivos el cierre de los centros en los que se atiende a menores migrantes.

El Programa de Lengua Árabe va dirigido a un grupo de alumnos muy concreto, de ahí que estuviera previsto que en el curso 2025-2026 que empieza la próxima semana en la Región se beneficiaran de él un total de 348 estudiantes de los cerca de 320.000 que habrá en las aulas de la Comunidad.

Los diez colegios en los que estaba previsto que funcionara son centros de los municipios de Murcia (El Palmar), San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Águilas.

Algunos de estos colegios confirman a La Opinión que sus medidadores «nos han trasladado que el programa se suspende, tras una reunión el martes en la Consejería, aunque Educación no nos ha dicho nada oficialmente». Ante esa afirmación la Consejería niega que se haya celebrado una reunión con los mediadores e insiste en que «se cumplirá el acuerdo» y que sabrá algo en los próximos días.

La postura de la Consejería ha cambiado en los últimos meses a medida que las exigencias de Vox al Ejecutivo murciano se iban endureciendo. Frente a las palabras del propio consejero en la Asamblea Regional el pasado mes de marzo, cuando defendía el Programa de Lengua Árabe afirmando que «desde el Gobierno regional defendemos una educación basada en el respeto a la diversidad y el fortalecimiento de los valores democráticos», en las últimas semanas se limitan a decir que se «cumplirá el acuerdo» de Presupuestos «dentro de la legalidad».

Este proyecto viene funcionando en la Región de Murcia desde el año 2012 a través del Ministerio de Educación respaldado por el Convenio de Cooperación Internacional entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos de 1980, en vigor desde 1985 y desarrollado desde 2012. Incluso estuvo en marcha durante el Gobierno de coalición con Vox, cuando precisamente Educación estaba en manos de una consejera de este signo político.

Responsables del equipo directivo de uno de los colegios afectados, que prefieren mantener el anonimato, explica que «la cancelación nos ha llegado por el propio mediador y es algo que nos duele porque es un programa muy necesario». «Dan ganas de tirar la toalla y que vengan ellos mañana a trabajar», dice.

Según afirma este docente, los mediadores son nombrados por la Embajada de Marruecos y vienen trabajando con los niños desde hace años. «Es un lujo contar con ellos porque es un programa muy necesario», insiste.

En su centro, por ejemplo, el 90% del alumnado es extranjero y gracias a este programa los docentes y el equipo directivo cuentan con un profesional que les ayuda cuando tienen que enviar notas informativas, informar a las familias sobre becas o ayudas o cuando hay reuniones de tutoría.

Además, en horario extraescolar de tardes se ofrece de forma voluntaria la clase de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, algo que este docente considera «muy necesario para que los niños no pierdan sus raíces, ya que de lo contrario, cuando vuelven de viaje a Marruecos se sienten extraños en su propio país».

Pese a que Educación está dilatando el momento de comunicar la decisión y sigue anclada en que cumplirá el acuerdo, desde Vox Región de Murcia afirman que tienen el compromiso del Gobierno regional de que este proyecto no seguirá adelante.

La Opinión se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para conocer si la Consejería ya les ha trasladado su intención de cancelar el Programa de Lengua Árabe, al igual que hizo la Comunidad de Madrid el pasado mes de julio, a lo que el Ministerio respondía a última hora de ayer que en estos momentos «no hemos recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno de Murcia».

Madrid abandonó el proyecto este verano

La Comunidad de Madrid daba el paso este verano para abandonar el Programa de Lengua Árabe y anunciaba haber comunicado por carta al Ministerio de Educación que a partir del curso escolar 2025-2026 deja de participar en este proyecto que coordina personal de la Embajada de Marruecos y del Ministerio y que imparten profesores funcionarios marroquíes.

Desde el Gobierno de Madrid sostienen que «no existen las garantías suficientes para su adecuado funcionamiento» y denuncian una serie de «disfunciones graves», pese a que hasta ahora eran 393 colegios de 12 comunidades los que lo ofertaban, 70 de ellos madrileños.

La decisión de Madrid dejó sin argumentos a la Consejería murciana, que venía sosteniendo hasta ese momento que el Programa de Lengua Árabe dependía del Ministerio y la Comunidad no tenía competencias para retirarlo.