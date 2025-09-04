El campo exige la jubilación anticipada y mantener las ayudas de la PAC

El relevo generacional en el campo no solo va de atraer a los jóvenes, sino también de facilitar la salida ordenada de quienes llevan décadas trabajando la tierra. En un sector marcado por el envejecimiento (la edad media del agricultor murciano ronda los 61 años) y el desgaste físico, varias organizaciones agrarias han alzado la voz para pedir la aplicación de la jubilación anticipada a los agricultores.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) han solicitado formalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el inicio del procedimiento para permitir la jubilación anticipada de los agricultores y ganaderos autónomos, tal y como contempla el nuevo Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo.

En este sentido, las organizaciones reclaman que se aplique de forma urgente el mecanismo de coeficientes reductores para que los profesionales del campo puedan acceder a ella sin penalización, conservando el cien por cien de sus derechos y prestaciones.

Este reclamo del sector agrario, al que se han sumado las organizaciones agrarias murcianas, no surge de manera improvisada. Detrás de esta demanda confluyen factores económicos, sociales y laborales que evidencian la brecha entre las condiciones reales del trabajo agrícola y la normativa vigente en materia de pensiones.

Según el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, estamos hablando de «una actividad muy dura» que requiere «un esfuerzo mayor que en cualquier otra profesión», por lo que «en muchos casos es conveniente que se pueda acceder a la jubilación anticipada sin penalización».

Los agricultores quieren jubilarse antes sin penalizaciones y mantener las ayudas de la PAC / Agencias

Además del alto desgaste físico o la falta de relevo generacional, las organizaciones defienden que existe un argumento de equidad con otros sectores. Colectivos como la minería o la industria pesada cuentan con normativas especiales que permiten adelantar la jubilación debido a la peligrosidad o el esfuerzo físico que conlleva su trabajo. El sector agrícola considera que su realidad no es menos dura, pero que no está reconocida en términos legales ni económicos.

Por otra parte, los agricultores jubilados afrontan estos días otra amenaza: la última propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), prevista para el periodo 2028–2034, que ha llegado a plantear la supresión de los pagos directos a agricultores que superen la edad de jubilación o ya estén recibiendo una pensión, con efectos previstos a partir de 2032. La medida, defendida como un estímulo para el relevo generacional, ha encendido muchas alarmas en el sector. Denuncian que excluir a quienes siguen gestionando sus explotaciones, aunque ya jubilados, podría acelerar el abandono rural y desmantelar la estructura productiva tradicional del campo español.

El secretario general de Asaja Murcia considera que esta medida sería un error. «Hay que tener en cuenta la mayor esperanza de vida y que son agricultores que a pesar de la jubilación, en muchas casos siguen activos y gestionando sus fincas, por lo que supone una garantía para el mantenimiento y gestión del territorio», explica.

Los problemas que plantea la futura PAC no se limitan a la posible pérdida de ayudas para los jubilados, si a una fuerte reducción de fondos general (de entre el 15 y el 22%), que hasta el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, calificó ayer de «decepcionante».

Cabe recordar que en la propuesta de la Comisión Europea desaparecen los dos fondos específicos de los dos pilares de la PAC, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), y se agrupan distintas políticas en una única hucha.

El sector agrario tiene el mayor índice de siniestralidad laboral

COAG ha documentado de forma rigurosa las condiciones de riesgo que justifican la petición de que se inicie el procedimiento para habilitar la jubilación anticipada para los agricultores: exposición constante a productos químicos, uso de maquinaria pesada, sobreesfuerzos físicos, exposición al aire libre en condiciones extremas y contacto con animales de gran porte.

Los datos confirman las tesis de la organización agraria. En 2023, el sector agrario registró el mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales en España, con 8,23 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores, muy por encima de la media nacional. Además, el riesgo se agrava notablemente con la edad: el índice de mortalidad laboral casi se triplica a partir de los 55 años, situándose en más de 20 muertes por cada 100.000 trabajadores en ese tramo de edad, según el Informe Anual de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

«Estamos hablando de personas que durante décadas manejan tractores de 35 toneladas, trabajan aisladas en entornos remotos y sufren una alta incidencia de infartos, amputaciones y enfermedades musculoesqueléticas. ¿Realmente alguien piensa que es razonable exigirles aguantar hasta los 67 años?», denuncia Javier Fatás, responsable de Seguridad Social Agraria de la Comisión Ejecutiva de COAG.

Además, las organizaciones agrarias destacan la especial vulnerabilidad de las mujeres en el medio rural, que enfrentan una doble carga física y mental, muchas veces con un nivel elevado de medicación en los últimos años de vida laboral.