La asociación murciana ASAMI denuncia a la ministra Prego por apoyar el "boicot" al equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España

La asociación de Amistad de Murcia-Israel (ASAMI) ha presentado en la Fiscalía General del Estado una denuncia por un presunto delito de odio por motivo de origen nacional y antisemitismo ante el "boicot" al equipo israelí durante la prueba contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España el pasado 26 de agosto a su paso por Figueres (Girona).

Según han explicado fuentes de la organización en un comunicado, ese día, "el equipo ciclista, rodadores, técnicos y acompañantes de Israel Premier Tech fueron bloqueados y obstaculizados, mediante fuerza coercitiva, cuando circulaban a 70 kilómetros por hora, haciéndoles correr un grave riesgo de seguridad".

ASAMI ha indicado que el Israel Premier Tech está compuesto por ciclistas, directores y técnicos y personal ejecutivo y logístico de diversos países, incluidos España e Israel, y que, aunque mantiene relación con el país judío, son una entidad privada deportiva independiente.

Los ciclistas del equipo Israel durante la quinta etapa de la Vuelta a España, celebrada en Girona / Javier Lizán

A su parecer, la "acción de boicot, obstrucción y de fuerza" que tuvo lugar mientras se disputaba la quinta etapa de la competición deportiva "es parte de una campaña promovida por la organización internacional BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) denunciada y declarada ilegal en diversos países por su naturaleza antisraelí y antisemita".

A este respecto, la asociación ha destacado "la gravedad y alcance de su acción, tanto por el uso de la fuerza coercitiva en el acto del corte de carretera y por las posibles consecuencias de peligro concreto ante un posible y muy grave accidente de amplia afectación, así como por las acciones de campaña en su conjunto en la Vuelta Ciclista".

Foco en la ministra Sira Prego

La denuncia ante la Fiscalía General alcanza a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por expresar "su apoyo público a estas acciones de boicot contra el equipo Israel Premier Tech en la Vuelta Ciclista, pues otras más se han producido hacia el conjunto de la competición y nunca las ha rechazado, mostrando su total apoyo a las mismas".

"Pese a que esta acción de fuerza coercitiva y de grave riesgo de seguridad, como denota la detención de una persona por las Fuerzas de Seguridad, la ministra defiende públicamente su legitimidad, sin contemplar su presunta naturaleza ilícita", ha agregado ASAMI.

Además, la organización ha solicitado al director de Vuelta Ciclista que "se reconsidere" la participación del equipo, "interpretándose en la opinión pública, no desmentida, como una presunta acción de exclusión, promotora o de incitación a la discriminación, directa o indirecta, por motivos de su pertenencia u origen nacional (Israel) y antisemita".