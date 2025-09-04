La alta temperatura en el Mediterráneo exige "una vigilancia extrema" por el riesgo de danas

La Región de Murcia afronta el inicio del otoño con la mirada puesta en el cielo y en los partes meteorológicos. Septiembre y octubre son históricamente los meses de mayor riesgo de danas, esos episodios de lluvias torrenciales que pueden transformar en pocas horas calles en ríos y cultivos en zonas anegadas. Además, la creciente influencia del cambio climático está alterando no solo la frecuencia, sino también la intensidad de estos fenómenos, aumentando el potencial destructivo de cada episodio.

Los expertos advierten que la combinación de temperaturas más altas, una atmósfera con mayor capacidad de retener humedad y el calentamiento del Mediterráneo son el caldo de cultivo para lluvias súbitas y más violentas. Ante este escenario, autoridades, agricultores y vecinos se preparan para un otoño en el que la prudencia y la prevención vuelven a ser palabras clave en una región marcada por su vulnerabilidad a las lluvias extremas.

Las altas temperaturas registradas este verano en el Mediterráneo, donde se han llegado a superar incluso los 30 grados, obligan a establecer en la Región de Murcia una «vigilancia extrema» durante los próximos meses, por el riesgo de danas y lluvias torrenciales. Así lo asegura a La Opinión el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.

Jorge Olcina, climatológico y catedrático de Geografía en la Universidad de Alicante. / L.O.

«No nos queda otra que hacer un seguimiento diario de la evolución atmosférica y tener bien activados todos los sistemas de los protocolos de protección civil; eso es fundamental», advierte el meteorólogo, quien señala que este año no presenta rasgos singulares con respecto a los últimos años. «El mar está tan caliente como en años anteriores», sostiene, y eso constituye un «factor de base» propicio para que puedan desarrollarse situaciones atmosféricas inestables, que de momento no se pueden predecir con los datos disponibles. En cuando a la posibilidad de que pueda llegar una dana tan catastrófica como la que asoló Valencia hace un año o la que sufrió Los Alcázares en 2019, Olcina admite que es posible.«Claro que puede llegar, sabemos que las lluvias en el Mediterráneo están cayendo de forma cada vez más intensa y eso siempre puede suponer daños importantes», tanto económicos como personales.

Lo extremo, la nueva normalidad

Según Jorge Olcina, el carácter extremo del clima del sureste español (olas de calor en verano, lluvias torrenciales en otoño) se ha convertido «en la nueva normalidad; tenemos que acostumbrarnos a que nuestro clima mediterráneo sea cada vez un poquito más extremo, y debemos adaptarnos y tomar las medidas necesarias para frenar su impacto».

El experto en climatología y planificación territorial sostiene que el episodio de la dana de Valencia «marcó un antes y un después; por eso hay ahora tanta inquietud y preocupación». El problema, a su juicio, es que las obras de infraestructuras hidráulicas necesarias para minimizar los impactos tienen «su propio ritmo, sus plazos y siempre llegan más tarde de lo que nos gustaría», pero asegura que lo que sí se puede agilizar es la limpieza de cauces, imbornales y tener muy bien articulados los protocolos y los avisos a la población desde Protección Civil». En este sentido, Olcina pide a la ciudadanía que se tome muy en serio los avisos rojos por parte de laAemet y que estos «deben condicionar la vida de un territorio durante las horas en las que permanezcan activos».

«Una jornada con un aviso rojo no puede ser una jornada de vida normal, es un mensaje de que en esas condiciones la lluvia manda, y puede correr peligro nuestra vida», sentencia.