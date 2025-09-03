La UPCT rehabilitará el edificio central del Campus Alfonso XIII

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) rehabilitará con 4,5 millones de euros los 4.000 metros cuadrados del edificio central del Campus Alfonso XIII. Para ello, este martes ocho equipos de arquitectos, muchos de ellos formados en la Politécnica de Cartagena, visitaron el inmueble, que será reformado con fondos Feder para albergar la Escuela de Ingeniería Naval.

«¡Qué recuerdos!», exclamó nada más acceder al edificio central del Campus de Alfonso XIII el arquitecto por la UPCT José Inglés Inglés, uno de los egresados de la Politécnica de Cartagena que acudió ayer a visitar el inmueble que hasta 2019 fue sede de la Escuela de Arquitectura y Edificación y cuyo proyecto de rehabilitación ha sacado a licitación la UPCT.

«Estudié aquí tres años y conozco muy bien el edificio», señaló otro exalumno, José Aguilar, del estudio AZ55. «Es sorprendente lo rápido que se degrada un espacio cuando deja de usarse», añadía por su parte el también egresado de la ETSAE José María Mateo, del estudio MEII.

Los equipos de arquitectura que han participado en la visita a las instalaciones podrán preparar las propuestas de rehabilitación, con un plazo de presentación que concluye el 8 de octubre. La previsión es que estas obras cofinanciadas por la UE puedan comenzar a mediados del año próximo y se prolonguen durante 30 meses.