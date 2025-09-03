Los técnicos educativos llegarán unos días antes a las aulas de 2 años

Las técnicos educativas que se engargan de atender a los niños en las aulas de 2 años de los colegios públicos se incorporarán este año unos días antes de que arranque el curso. La Consejería de Educación y Formación Profesional ha decidido en esta ocasión adelantar la llegada de estas profesionales y no hacer que entren el mismo día que los alumnos, respondiendo de esta manera a una demanda que viene haciendo año tras año el colectivo, ya que consideraban que no disponían de tiempo suficiente para conocer el centro, a las familias y a los nuevos niños

Educación ha adelantado al 4 de septiembre la incorporación de los técnicos de Educación Infantil a las aulas de 2 años, lo que da a estos profesionales unos días de margen antes de que arranque el curso el lunes 8 de septiembre.

La Administración responde así a la protesta convocada por el sindicato CCOO que se celebró ayer a las puertas de la Consejería y en la que un grupo de técnicos en Educación Infantil reclamó mejoras y la modificación de las instrucciones de funcionamiento y organización de las aulas de 2 años de los centros públicos de la Comunidad.

Aunque los manifestantes reconocieron que adelantar su incorporación a los centros unos días supone un paso importante, consideran que «no es suficiente» y exigen que se avance para incorporar a los técnicos educativos en la composición y organización del equipo educativo del primer ciclo como tutores del alumnado, a la vez que reclaman un plan de acogida que incluya la presentación al claustro de los profesionales que componen el equipo educativo del primer ciclo de Educación Infantil e incluya en la reunión inicial con las familias del alumnado del aula de 2-3 años la presencia de las TEI.

También piden poder participar en las sesiones del claustro de profesores, con voz y voto cuando la naturaleza de los temas que se vayan a tratar así lo aconsejen, un plan de formación anual donde se incluya a las TEI, un servicio de comedor que se ajuste a las necesidades de este alumnado y modificación del horario semanal del equipo educativo del primer ciclo, entre otras cuestiones.

Desde la Consejería de Educación recuerdan que la plantilla de los técnicos de Educación Infantil se ha incrementado desde el curso 2023-2024 en un 150%, pasando de 143 técnicos en las 14 escuelas infantiles municipales a 357 técnicos en el curso 2025-2026, profesionales que atienden las escuelas infantiles de titularidad de la Comunidad y 107 aulas de 2-3 años en colegios públicos.

20 alumnos para dos técnicos

Cada aula de 2-3 años cuenta con un máximo de 20 alumnos que deben ser atendidos por 2 técnicos superiores en Educación Infantil y coordinados por un maestro de Educación Infantil.

Pero Educación también recuerda que aunque los niños se incorporan el día 8 de septiembre, durante las primeras semanas hay un periodo de adaptación para los niños, de forma que se van incorporando poco a poco con el fin de que se adapten al nuevo centro, y los técnicos que están a su cargo y el docente coordinador los puedan conocer.

No obstante, afirman que «el Gobierno regional estudiará adecuar la normativa para mejorar las condiciones del servicio y de los profesionales», a lo que añaden que hay que tener en cuenta que las aulas de 2 años son un servicio de reciente implantación.