Estos son los proyectos que podría financiar la quita de la deuda en la Región

La Región de Murcia anunció el martes que no permitirá que el Estado asuma 3.318 millones de euros de su deuda, ratificando la decisión que esa misma mañana anunció el secretario general del PP, Miguel Tellado: que todas las comunidades del PP rechazarían en bloque la condonación de la deuda de casi 85.000 millones de euros contraída por las autonomías, fruto de un acuerdo con los independentistas catalanes de ERC.

El Gobierno regional calificó la condonación como "un parche hecho a la medida de los independentistas" y pidió la reforma del sistema de financiación, al recordar que en 2023 la Región de Murcia recibió 1.675 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada.

Sin embargo, con la quita de la deuda se podrían impulsar proyectos, como la recuperación del Mar Menor, o aumentar la inversión en sectores como la sanidad y la educación.

Proyectos

La condonación de la deuda que corresponde a la Región de Murcia equivale, por ejemplo, a casi todo el déficit que arrastra el Servicio Murciano de Salud (SMS) al término del ejercicio de 2023.

Además, este año 2025 la Comunidad gastará en políticas sanitarias, según los Presupuestos en vigor, un total de 2.479 millones, una cifra aún menor que la que le corresponde con la quita de deuda.

También es menor el gasto en Educación de este año, ya que esta Consejería manejará un poco más de 2.000 millones.

La deuda también multiplica por cinco los fondos del Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, que es de 675 millones.