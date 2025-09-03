La Región suma con agosto seis meses consecutivos en los que cae el paro

El paro registrado en agosto de 2025 baja en cinco comunidades autónomas y las mayores caídas en términos absolutos se producen en Castilla-La Mancha (-1.047 personas), Canarias (-873 personas), Comunidad Foral de Navarra (-150 personas), Asturias (-131) y Murcia (-117).

En concreto, hay un total de 74.203 parados en agosto (28.407 hombres y 45.796 mujeres) tras restar 117 personas ese mes a tal condición (tasa del -0,16 por ciento), pero si comparamos las cifras con agosto de 2024 el paro desciende en 5.249 personas (-6,61 por ciento).

El paro de extranjeros en la Región alcanza en agosto las 9.052 personas, al restar 209 ese mes (-2,26%), y -465 respecto a agosto del año anterior (-4,89%). De la UE son 1.812 personas y 7.240 extracomunitarios.

El número de demandantes de empleo en la Región alcanzaron las 143.626 personas, de los que 53.952 son ocupados, 11.221 son demandantes sin empleo que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo (sólo a domicilio, teletrabajo o en el extranjero), 78.453 son DENOS o Demandantes de Empleo No Ocupados y 4.250 son otros no ocupados o TEASS, y 74.203 son parados registrados.

Por sectores, de los 74.203 parados registrados en agosto en la Región de Murcia, 3.642 son de la agricultura (-74); 7.258, de la industria (147); 5.715, de la construcción (159), y 49.737 del sector servicios (109). Un total de 7.851 son del colectivo «sin empleo anterior», es decir, 458 menos.

El número de contratos de trabajo fueron 33.837 en la Región, lo que supone una variación mensual de -21.719 (-39,09%), y variación anual de 663 (2%). Del total de contratos firmados, 16.779 fueron indefinidos, y de éstos 24 a personas con discapacidad, y 602 lo fueron por conversión, mientras que 17.058 fueron temporales.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, subrayó este lunes que «mientras en la Región de Murcia desciende el paro en agosto, a nivel nacional aumentó un 0,91 por ciento. «De hecho -añadió- la Región se sitúa entre las cinco comunidades en las que desciende el paro».

La Región de Murcia cerró agosto con 74.203 personas desempleadas, la cifra más baja para este mes desde 2008. En términos mensuales, el desempleo bajó en 117 personas respecto a julio, un 0,16 %, lo que convierte a agosto en el sexto mes consecutivo de reducción del paro en la Comunidad.

Por otro lado, el total de afiliados a la Seguridad Social registrados en la Región en agosto alcanzó las 673.199 personas, es decir, 11.370 menos que el mes anterior (-1,66 %) y 21.847 más que en agosto de 2024 (3,35 %). El total de afiliados al régimen general de la Seguridad Social en la Región de Murcia son 567.155 personas.