La Región se prepara para un otoño de lluvias torrenciales y riesgo de danas

Septiembre marca el inicio de una de las épocas del año con mayor riesgo de lluvias torrenciales en España. Las temidas danas -depresiones aisladas en niveles altos- pueden descargar en pocas horas el agua de varios meses, provocando inundaciones, daños materiales y, en los casos más graves, pérdidas humanas. La Región de Murcia conoce sus devastadores efectos: entre 2000 y 2024, la Región de Murcia ha sufrido 17 episodios extremos de lluvia asociados a este fenómeno, siendo la dana de 2019 en Los Alcázares, una de las más catastróficas, con un impacto económico que se cifró en 1.300 millones de euros.

Con la llegada del otoño, los municipios redoblan esfuerzos para minimizar estos riesgos: cuadrillas municipales trabajan a contrarreloj limpiando cauces, imbornales y redes de drenaje para evitar que la acumulación de hojas, basura o sedimentos agrave el impacto de las precipitaciones intensas. Un trabajo silencioso pero crucial para que, cuando el cielo se rompa, el agua tenga por dónde escapar y no por dónde arrasar.

Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un plan transversal de prevención, una estrategia coordinada por varias concejalías centrada en la limpieza preventiva de imbornales.

La empresa municipal Aguas de Murcia ha intensificado sus esfuerzos en el mantenimiento y limpieza de la red de imbornales de la ciudad, con un total de 48.106 unidades limpiadas entre enero y agosto de 2025.

Además, en las últimas semanas, los equipos de la Concejalía de Desarrollo Urbano han intensificado las labores de limpieza y de inspección de las estructuras de drenaje ubicadas en los parques y jardines. Desde el Consistorio murciano destacan que se ha reforzado las inspecciones en lugares clave como el Malecón, el jardín de La Seda y pedanías como Beniaján y Alquerías.

Trabajos de limpieza de imbornales, supervisados por el edil de Desarrollo Urbano, José Guillén. / L.O.

Por su parte, el servicio de Limpieza Viaria realiza diversas actuaciones como la inspección de anclajes y la reubicación de contenedores en zonas sensibles, (entornos de ramblas y pasos naturales de aguas pluviales), para evitar desplazamientos y riesgos a peatones y vehículos. También se realizan labores de inspección y limpieza de imbornales y se planifican rutas alternativas de limpieza para mantener este servicio esencial en caso de cortes de tráfico o zonas anegadas.

Además, la Concejalía de Seguridad Ciudadana tiene preparado un dispositivo especial con Policía Local, Bomberos y Protección Civil para actuar con rapidez en caso de incidencias.

Lorca

El Ayuntamiento lorquino informó ayer que encara esta semana la recta final de que consideran «la mayor operación de desbroce y limpieza de cauces urbanos realizada en el municipio», con más de 800 kilómetros de cunetas y ramales trabajados y una inversión superior a 100.000 euros.

Los operarios municipales, detallan fuentes municipales, han actuado en enclaves como las ramblas de Las Señoritas, Las Chatas, Los Arcos y Biznaga, retirando maleza, ramas caídas, arbustos, escombros y todo tipo de residuos que ponían en riesgo la seguridad en caso de lluvias torrenciales.

Limpieza de imbornales en Lorca ante posibles lluvias / L.O.

Los Alcázares

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, afirmó esta semana que en el municipio costero ya se han realizado las labores de mantenimiento requeridas. A través de las empresas concesionarias Aqualia y Urbaser, el Ayuntamiento ha reforzado la limpieza de las arquetas, especialmente en las zonas más sensibles a la acumulación de agua y está llevando a cabo una limpieza exhaustiva de las redes de pluviales y de los canales de hormigón situados en áreas urbanas.

A estas actuaciones se suma la limpieza del Canal D7, una tarea que ya está en marcha tras la solicitud realizada por el alcalde a la Confederación Hidrográfica del Segura. Además, se han contratado servicios específicos para la retirada de escombros en la periferia, con el fin de evitar arrastres o taponamientos indeseados en caso de lluvias abundantes.

Junto a estos trabajos de prevención, Alcaldía ha elaborado un bando municipal con recomendaciones y medidas que la población debe tener en cuenta en los días anteriores y durante los avisos por lluvias fuertes, con el propósito de reforzar la seguridad y la colaboración ciudadana.

Águilas, Cartagena y Molina de Segura

El Ayuntamiento de Águilas se ha encargado de la limpieza de la Rambla de las Culebras que le corresponde, es decir, todas aquellas que se encuentran dentro del casco urbano. En cuanto a los imbornales, desde el Consistorio aguileño afirman que ya se está trabajando con ellos y que esperan que «para la próxima semana estén terminados los trabajos».

Otros municipios históricamente castigados por las intensas precipitaciones como Cartagena o San Pedro del Pinatar también se hayan inmersos en la inspección y limpieza de sus cauces y redes de captación de pluviales, especialmente en zonas urbanas con mayor densidad de población y áreas históricamente propensas a acumulaciones de agua.

Cabe destacar que desde el Consistorio cartagenero también se ha pedido a la ciudadanía que no arroje residuos a la vía pública que puedan obstruir los sistemas de drenaje urbano.

En Molina de Segura, además de actuar en 54 sectores de alcantarillado e imbornales de la red municipal, el personal de Protección Civil ya ha comenzado a adecuar sus equipos de material dedicado a rescates y a poner a punto dispositivos especiales como las ‘motobombas’ para el achique de agua. Asimismo, el almacén municipal ya tiene previsto la señalización especial en caso de avisos por fenómenos meteorológicos adversos.