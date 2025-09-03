IU-V ve la quita de deuda como una "oportunidad" para reforzar los servicios públicos

La coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, y el diputado autonómico de IU-V, José Luis Álvarez-Castellanos, destacaron este miércoles que la condonación de la deuda ofrecida por el Gobierno de España a las comunidades autónomas es «un alivio significativo para nuestras arcas públicas» que debe servir para liberar recursos y destinarlos a «sanidad, educación, vivienda y otros servicios esenciales, hoy abandonados por el Gobierno autonómico».

Frente al rechazo de Fernando López Miras, que calificó la medida de «parche», Luna acusó al presidente regional de «desvirtuar la importancia real de la medida para proteger intereses partidistas y de las élites capitalistas, en lugar de atender a la ciudadanía murciana».

La dirigente de IU-Verdes subrayó que esta quita «no es un privilegio, sino un instrumento de justicia territorial» en una comunidad que arrastra una deuda histórica «alimentada por la nefasta gestión del Partido Popular, que ha desviado fondos públicos hacia la especulación y megaproyectos innecesarios». En este sentido, insistió en que los recursos liberados «no deben usarse para rebajas fiscales ni para beneficiar a los más ricos, sino para fortalecer los servicios públicos y atender a quienes más lo necesitan».

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos aportó datos que evidencian el peso de la deuda regional en las cuentas públicas. Recordó que entre 2009 y 2013, en plena crisis financiera, la deuda creció un 313,6%, pasando de 1.340 a 5.543 millones de euros, y que en la última década ha seguido aumentando hasta superar los 9.000 millones. «El coste de la deuda es ya el tercer gasto más alto del presupuesto autonómico, tres veces mayor que el del IMAS, equivalente al 80% del gasto educativo o al 58% del gasto sanitario», denunció, subrayando que los intereses de la deuda se han multiplicado casi por tres en los últimos años.