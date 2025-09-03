La Comunidad lanza la segunda edición de las becas Fulbright.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, y en colaboración con la Comisión Fulbright, ha abierto la segunda edición de las becas postdoctorales dirigidas a investigadores de la Región. Estas ayudas permiten realizar estancias de investigación de hasta un año en centros de excelencia de Estados Unidos.

Los doctores de universidades y centros de investigación de la Región ya pueden solicitar las becas postdoctorales Fulbright, que permiten realizar estancias de investigación de hasta un año en las mejores universidades y centros de excelencia de Estados Unidos. La iniciativa se enmarca, según la Consejería, en la apuesta del Gobierno regional por reforzar la proyección internacional de los investigadores murcianos.

En su primera edición, las becas postdoctorales ya facilitaron que dos investigadores del CEBAS-CSIC se incorporaran a la Universidad de California en proyectos en ámbitos estratégicos como la mejora genética de frutales y la gestión de recursos hídricos.

Desde Universidades e Investigación recuerdan que estas becas se pueden solicitar hasta el próximo 15 de octubre, según el plazo establecido, y la convocatoria está dotada con 100.000 euros de la Fundación Séneca.