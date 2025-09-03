La CHS inicia la campaña de limpieza y mantenimiento en ramblas y cauces

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) anunció ayer que ya ha iniciado la nueva campaña de mantenimiento en cauces y ramblas dentro del Dominio Público Hidráulico (DPH) de la Demarcación del Segura. Los trabajos consisten, explicaron fuentes de la CHS, en desbroces de vegetación exótica invasora en diversos puntos de la cuenca.

Esta campaña presenta como novedad la intervención en tramos urbanos gracias a los diversos convenios que ha suscrito la CHS con diversos ayuntamientos. Gracias a estos convenios, la CHS ha actuado en el río Segura a su paso por Blanca y Beniel y en la rambla de San Roque. En Lorquí, en la rambla Saladar Gordo, a su paso por el polígono industrial El Saladar II. Además, el organismo de cuenca informó que en breve comenzarán los trabajos en el municipio de Mula, en concreto, en los parajes de las fuentes del río Mula, pasico de Ucenda y Molino de en Medio.

Otras actuaciones, advierten estas fuentes, están pendientes de llevarse a cabo a falta de autorizaciones ambientales u otros trámites administrativos. En esta situación se encuentra, por ejemplo, el río Mula a su paso Albudeite o el arroyo de los Frailes en Moratalla.

Labores de la CHS en el Meandro de Guardamar / CHS

Además de las actuaciones vinculadas con los convenios, la CHS lleva a cabo, desde agosto, las tareas de mantenimiento que habitualmente y, en virtud de sus competencias, realiza todos los años. Entre los trabajos concluidos se incluyen zonas del río Segura aguas arriba de Blanca, el río Mula en la zona del azud del Gallardo o la desembocadura de la rambla de El Albujón.

Críticas desde Lorca y Águilas

El Ayuntamiento de Lorca denunció ayer que la CHS sigue sin actuar en los tramos de su competencia. «Nosotros estamos cumpliendo, realizando la limpieza de la trama urbana de los cauces de las ramblas y del río Guadalentín del municipio, pero queremos que la Confederación haga su parte; porque nos alegra que se centren en otras zonas de la cuenca, pero aquí también necesitamos que lleguen», señaló ayer el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. «En concreto, nos preocupa mucho el cauce del Guadalentín. Eso es lo que venimos reclamando desde hace mucho, además de la construcción del canal de la Rambla de Biznaga y las presas de Béjar, Nogalte y Torrecilla», sostiene Gil, que lamenta que tanto el Ministerio como la CHS «no hayan aprendido nada de lo que ocurrió en Lorca en 2012 y en Valencia hace un año».

Además, el Consistorio aguileño ha pedido al organismo de cuenca que trabaje en la parte que le corresponde de la Rambla de las Culebras, entre otros cauces y ramblas del municipio.