La Asamblea no empezará el período ordinario de sesiones hasta octubre

Con calma. Así va retomando la actividad parlamentaria la Asamblea Regional de Murcia. Ayer volvió la actividad a la Cámara con la reunión de la Junta de Portavoces, que decidieron dedicar todo el mes de septiembre y parte de octubre para tramitar como proyectos de ley los decretos de Simplificación Administrativa, así como la reforma de la ley reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi, ambos convalidados por el Pleno de la Asamblea el pasado 3 de julio.

Los portavoces acordaron que la tramitación de ambas iniciativas se realice por el procedimiento de urgencia a término fijo. Sin embargo, se hizo con ciertas reticencias. «Partido Popular y Vox han decidido bloquear más de un mes el funcionamiento de la Asamblea para tramitar solo dos leyes», denunciaba ayer la portavoz de Podemos en el hemiciclo, María Marín. Según ella «es una excusa que el periodo normal de sesiones no pueda comenzar hasta que se hayan tramitado estas leyes».

Asimismo, denunció que PP y Vox pretenden «bloquear la iniciativa de la oposición y cualquier control al Gobierno regional después de la vergüenza que nos han hecho pasar este verano con sus políticas racistas».

No obstante, el portavoz del PP, Joaquín Segado, subrayó que el calendario ha sido aprobado «por unanimidad», añadiendo que la fecha del 8 de octubre «se ha fijado» atendiendo la petición de María Marín para evitar actividades los días 3 y 7, por lo que, si se ha retrasado, «ha sido precisamente por esa solicitud», explicó.

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, se mostró «sorprendido» de que «la izquierda, especialmente el Partido Socialista», dijera «que va a tener poco tiempo para trabajar, cuando esta iniciativa del Gobierno se presentó en julio y han tenido julio, agosto y van a tener todo septiembre y principios de octubre para hacerlo».

Calendario

Así, el jueves 4 de septiembre, se reunirá la Mesa de la Comisión para la admisión de las audiencias legislativas de ambos proyectos de ley. Las correspondientes al de simplificación administrativa se celebrarán los días 9 y 10 de septiembre en los siguientes horarios: 9.30, 11 y 12.30 horas. Por su parte, las correspondientes a los VTC tendrán lugar, en los mismo horarios, los días 11 y 12 de septiembre.

El 15 de septiembre se abrirá el plazo de enmiendas de iniciativa ciudadana —que finalizará el 19 de septiembre—, como de enmiendas de los grupos parlamentarios —que finalizará el 24 de septiembre—, que se presenten a ambas iniciativas. Todas ellas pasarán por la Mesa de la Comisión para su posible admisión el 29 de septiembre.

Un día después, a las 10 horas, se reunirá la Ponencia de la Comisión para analizar y debatir las presentadas al Proyecto sobre Simplificación. Al día siguiente, el 1 de octubre, a las 10 horas, se volverá a reunir para analizar y debatir las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley relativo a los VTC.

El 2 de octubre, a las 10 horas, se reunirá la Comisión para elaborar ambos dictámenes, que serán sometidos a votación en un pleno que se celebrará el 8 de octubre a las 9.30 horas.

Con ello, se cerrará el orden del día de la sesión extraordinaria, dando comienzo al primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea.