Más de 60 pacientes prueban nuevos fármacos contra el cáncer en la Unidad de Fases Tempranas de la Arrixaca

La Unidad de Fases Tempranas del Hospital Virgen de la Arrixaca y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) Pascual Parrilla ya es una realidad. Estas dependencias han permitido que el centro sanitario de referencia de la Región pueda iniciar ensayos clínicos con los que probar nuevos fármacos contra el cáncer en fases tempranas, ofreciendo nuevas opciones a aquellos pacientes oncológicos en los que no funcionan otros tratamientos.

Esta nueva unidad era el objetivo que se marcó hace años el jefe de servicio de Oncología de la Arrixaca, José Luis Alonso, quien este martes acompañaba al consejero de Salud, Juan José Pedreño, y al equipo directivo del IMIB en la visita a estas instalaciones que echaron a andar hace apenas cuatro meses y por las que ya han pasado más de 60 usuarios.

En la actualidad son quince los pacientes que se están tratando con estos nuevos medicamentos en la unidad, uno de ellos Bernabé Palomares, quien este martes recibía en los sillones del hospital de día de la nueva unidad la infusión del fármaco que está probando desde que el pasado mes de julio entró en un ensayo clínico para tratar su cáncer.

Bernabé reconoce que “es fundamental contar con este tipo de instalaciones, que vienen a demostrar el nivel que tiene la Sanidad murciana”.

Este paciente de 50 años fue diagnosticado de cáncer en julio de 2023 y pese a haberse sometido a varios tratamientos y a un ensayo clínico previo en fase 3 no ha conseguido frenar la enfermedad. Por ello, no se lo pensó cuando desde la consulta de su oncóloga le propusieron entrar en este ensayo en fase 1 para probar un nuevo fármaco, “ya que era el único compatible con mi caso de todos los que había en marcha”, explica.

Desde julio acude una vez a la semana a la Unidad de Fases Tempranas de la Arrixaca a recibir la infusión, descansando la tercera semana con medicación oral en casa. Aunque reconoce que “aún es pronto para saber si está funcionando y dando resultados”, dice que “siempre hay que escuchar al oncólogo y si existe una opción no te lo puedes pensar. Hay que ir probando porque lo que no le funciona a un paciente si le funciona a otro y es importante estar abiertos a todas las opciones”.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, en la inauguración de las instalaciones / CARM

Junto a Bernabé estaba este martes en la Arrixaca su mujer, Micaela Martínez, quien también destaca la importancia de contar con estas opciones de tratamiento en la Región para no tener que desplazarse a hospitales de otras comunidades autónomas. “De no existir esta unidad y este ensayo aquí en la Arrixaca la opción era mandarnos a probar otro tratamiento a Barcelona, con lo que ello implica de desgaste personal para el paciente y para la familia”, afirma. Ellos tienen niños pequeños y señalan que “no es lo mismo pedir el favor un par de horas a un familiar o conocido para que se queden con ellos que tener que organizar salidas todas las semanas a otra comunidad”.

Servicio de Oncología Clínica

El servicio de Oncología Clínica de la Arrixaca lleva años desarrollando ensayos clínicos, concretamente ha trabajado con 103 proyectos desde 2020, por los que han pasado 482 pacientes. De ellos, 51 ensayos han sido en fases tempranas (con 150 pacientes) y el resto con fármacos que ya habían sido probados anteriormente y que ya habían pasado por esa fase temprana en otros centros, según los datos facilitados a La Opinión por el doctor Alonso y la coordinadora de la Unidad de Fases Tempranas, Paula Ruiz.

“No obstante, contar con esta unidad nos abre la puerta a otros ensayos clínicos que tendríamos que haber rechazado de no contar con estas instalaciones”, explica el jefe de Oncología de la Arrixaca y subdirector científico-clínico del IMIB.

Para ponerla en marcha se ha tenido que buscar la ubicación idónea en la Arrixaca, ya que debe cumplir una serie de requisitos muy estrictos para garantizar en todo momento la seguridad de los pacientes, como contar con técnicas para responder a reacciones inesperadas o adversas, disponer de una zona de hemodinámica a pie de sillones y estar conectado con la UCI del hospital de forma directa en menos de 2 minutos.

Las nuevas instalaciones ocupan una superficie de más de 300 metros cuadrados / CARM

El consejero de Salud, que también ha estado acompañado por el director gerente de la Arrixaca, Amancio Marín, y el director del IMIB, Pablo Ramírez, destaca que aunque la unidad ha nacido para poner en marcha ensayos clínicos de nuevos fármacos contra el cáncer, también está abierta a otras especialidades, y su puesta en funcionamiento supone “un impulso más a la investigación en nuestra comunidad”.

Al mismo tiempo, la unidad de la Arrixaca permitirá a la comunidad colaborar con las 16 unidades de estas características que existen a nivel nacional, unas instalaciones que cuentan con 300 metros cuadrados con seis puestos para que se administren los tratamientos, una sala de espera para los pacientes, salas para la manipulación y el tratamiento de lo de los fármacos. En definitiva, un proyecto en el que se han invertido más de 2 millones de euros.