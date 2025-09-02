Las muertes por calor aumentaron un 71,3% en el mes de agosto

Las altas temperaturas de agosto han dejado 2.177 fallecidos en España este último mes de agosto (con 16 en la Región de Murcia), un 71,3% más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año, según estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Los datos de esta plataforma también revelan que las muertes de agosto atribuibles a esta causa superaron en 1.117 a las de julio, mes en el que se registraron 1.060 defunciones. En total, desde principios de junio de 2025, España ha notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3 por ciento más que en los tres meses de verano de 2024.

Durante la segunda y tercera semanas del mes de agosto, esto es, entre el lunes 11 y el domingo 25, se han registrado las mayores cifras de muertes por calor del verano. En concreto, la segunda semana se notificaron 934 defunciones, mientras que la tercera la cifra fue de 862.

Por sexos, en agosto se han registrado 877 fallecimientos por exceso de calor en hombres y 1.300 en mujeres. En cuanto a la edad de los fallecidos, la mayoría tenía más de 65 años (2.099 muertes) y, de ellos, 1.428 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, y Cataluña, con 361. A estas les siguen Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198), Andalucía (169), Castilla-La Mancha (163), Extremadura (115), Aragón (74), País Vasco (74), Navarra (47), Canarias (22), Asturias (20), La Rioja (19), Murcia (16), Cantabria (13), Baleares (cuatro) y la ciudad autónoma de Ceuta (una).

Verano de los más cálidos

El verano de 2025 es uno de los dos más cálidos en España, junto a 2022, desde 1961, con uno o dos grados más por encima de lo nomal, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a falta de datos definitivos, cuando comienza este 1 de septiembre el otoño meteorológico, que se espera que sea también más cálido de lo normal.

Los veranos de 2025 y 2022 superan de este modo al «histórico» periodo estival de 2003 en más de medio grado. En materia de precipitaciones, este verano ha registrado menos de las habituales, al haber llovido tres cuartas partes de lo habitual para un verano promedio, aunque ha habido algunos episodios de tormentas importantes, sobre todo en julio.

Por su parte, eltiempo.es indica que la temperatura media de este verano ha sido de 24.7ºC frente a los 24,6ºC de 2022, lo que supone 2,1ºC por encima de lo normal en el periodo 1991-2020 (24,6ºC). Estos datos «evidencian» que no estamos ante «el calor de siempre», según ha afirmado eltiempo.es.

Además, añade que ha sido un verano seco. Así, indica que mientras en el noreste ha sido «normal» en muchas áreas, en el sur, centro y todo el oeste el verano ha sido de ligeramente seco a muy seco. En Vigo o Pontevedra, por ejemplo, ha llovido entre un 40% y 50% menos de lo normal. Mientras que en Lugo, la anomalía es del casi -65%, y en Molina de Aragón (Guadalajara) alcanzan el -59%.

En cuanto a la tendencia más probable para el otoño meteorológico, la Aemet señala que es probable que sea una estación con temperaturas superiores a las normales en todo el país. De esta forma, registra un 60-70% de probabilidad de que este otoño meteorológico sea más cálido de lo normal, frente a un 10% de que sea más frío en la Península y Baleares. Respecto a Canarias, esas cifras se sitúan en un 50% de probabilidad de que sea más cálido frente a un 20% de que el otoño sea más frío de lo normal.

Riesgo en Campo de Cartagena

Las autoridades sanitarias han advertido de que el Campo de Cartagena y Mazarrón estaban este lunes en alerta nivel 1 (riesgo bajo) por altas temperaturas. Dentro de lo previsto en el Plan Nacional de Acciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, en este nivel de riesgo debe informarse a la población de medidas para la autoprotección, haciendo especial incidencia en los colectivos vulnerables. En estos colectivos se incluye a lactantes y menores de cuatro años, mayores de 65 años, embarazadas o enfermos crónicos.