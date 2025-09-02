Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Francisco Lucas acaba de ser nombrado delegado del Gobierno de España en la Región de Murcia en la reunión del Consejo de Ministros de este martes 2 de septiembre.

El actual secretario general de los socialistas murcianos pasará así a centrarse en la política regional en el último tramo de la legislatura, ya que hasta ahora ocupaba el cargo de diputado en el Congreso de los Diputados.

Fue ayer mismo cuando el líder del PSRM renunció al acta de diputado en las Cortes Generales para poder ser nombrado este martes delegado del Gobierno en el Consejo de Ministros, sustituyendo así a Mariola Guevara.

No es la primera vez que el PSOE coloca al líder del PSRM en este cargo: lo mismo ocurrió con Diego Conesa y José Vélez

La toma de posesión se hará efectiva mañana, una vez que la decisión del Ejecutivo nacional haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No es la primera vez que el PSOE coloca al líder de la formación murciana en la Delegación del Gobierno cuando este no tiene representación en la Asamblea Regional y se acerca la cita electoral. Lo mismo ocurrió con Diego Conesa y con José Vélez, los dos últimos candidatos del PSRM a la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

Con esta maniobra se pretende dar visibilidad al presumible futuro candidato para que lo conozca la ciudadanía. En un breve mensaje en sus redes sociales, Lucas manifestó que "es un honor representar al Gobierno de España y defender los intereses de nuestra Región", agradeciendo el nombramiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a Guevara, por su "gran trabajo".

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Lorca Irene Jódar ocupará el escaño de Lucas en el Congreso

El escaño de Lucas en la Cámara Baja lo ocupará ahora Irene Jódar Pérez, número 4 en las listas al Congreso de las pasadas elecciones generales. Actualmente, es concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca.

El PP ya lo vio venir

A principios de abril de este año, el PP ya alertó de que se produciría este nombramiento. Entonces, el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular murciano, Joaquín Segado, denunció que se trata de una "utilización de las instituciones que deberían estar al servicio de los ciudadanos para ponerlas al servicio del Partido Socialista".

Para el PP, con este movimiento se convierte la Delegación del Gobierno en "arma electoral al servicio del socialismo"

En este sentido, acusó al PSOE de servirse de un "equipo de campaña pagado con los impuestos de todos los ciudadanos de la Región de Murcia". Es decir, "le dan la Delegación del Gobierno como arma electoral al servicio del socialismo", explicó hace medio año.

Advirtió, además, que de producirse el nombramiento, "para el PP la Delegación del Gobierno quedará deslegitimada como interlocutor del Gobierno de España".