La formación de los estudiantes en emergencias, en el aire

España ha sido escenario de fuertes fenómenos naturales en los últimos años que se han cobrado, en parte por la falta de preparación y conocimiento de la ciudadanía, un importante número de vidas y bienes materiales. Por ello, desde las autoridades buscan evitar futuros desastres, como la dana de Valencia, a través de la educación.

El Plan de Formación ante Emergencias, aprobado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes el pasado 12 de junio en colaboración con el Ministerio del Interior a través de Protección Civil, pretende llevar a las aulas este tipo de conocimientos. Sin embargo, a falta de muy poco para el comienzo del curso 2025-2026 (el 8 de septiembre en la mayoría de territorios regionales) la estrategia para implementarlo sigue sin estar diseñada.

De acuerdo con la Consejería de Educación, no se han recibido, de parte del Ministerio, los materiales necesarios para la elaboración del programa. Se trata de la ‘hoja de ruta’ con los contenidos que se deben transmitir al alumnado.

Fuentes de la Delegación del Gobierno confirman que los materiales no han sido enviados a las Comunidades Autónomas porque son fechas estivales y este programa es «una actividad de formación complementaria que no requiere modificaciones en el currículo del alumnado»; por tanto, no creen que sea imprescindible tenerlo listo para el inicio de las clases. Añaden que se encuentran trabajando para ponerlo a disposición en una página web.

Sobre el modo de implementación de esta formación han explicado que «depende totalmente de las comunidades». El trabajo del Ministerio, según explican, es el de especificar los contenidos y las pautas básicas a las administraciones de las autonomías. En un inicio el Gobierno central explicó que estos programas se podrían implementar a través de charlas, talleres o simulacros, tanto para el alumnado como para sus familiares y el profesorado.

Miembros de asociaciones de directores afirman que no tienen conocimiento de este plan y que no está incluido dentro de todos los elementos que deben tener para antes del inicio del curso.

Lo relacionan con el, ya implementado hace años, Plan de Autoprotección Escolar y Riesgos Laborales. Señalan, además, que esperan las instrucciones de la Comunidad que es «a la que le tenemos que dar respuesta».

Desde la Consejería explican que este último es un documento donde quedan reflejadas las medidas de actuación frente a las diferentes emergencias que podrían afectar al colegio. Cada año se actualiza para adaptarse a las circunstancias del curso y se ejecuta con un simulacro —varía dependiendo de los riesgos que haya en la zona donde se encuentra el centro educativo— que se realiza en el primer trimestre, no obstante, el Gobierno regional recomienda hacer dos más a lo largo del año académico.

El documento, además de la realización de simulacros, habla de llevar a cabo obras en las instalaciones de los centros para mejorar la seguridad y reducir lo posible los riesgos de accidente para los alumnos y el personal docente.

En un ejemplo al que ha tenido acceso esta redacción se especifican la sustitución de viejas luminarias por luz LED en algunos pabellones, eliminación de desniveles en los suelos, reparación de las instalaciones deportivas, revisión y limpieza de los aseos, reposición de botiquines o hasta repasar las tiras antideslizantes de escalones.

Una vez acabado el curso, los centros deben presentar una memoria de cómo ha ido el programa y reflejar el grado de consecución de los objetivos y las propuestas de mejora para siguientes años.

Algunos de los directores creen que una de las maneras de implementar las nuevas instrucciones del Ministerio es a través de la integración con el Plan de Autoprotección Escolar y Riesgos Laborales.

El Plan de Formación ante Emergencias, según explicó el Ministerio en la Conferencia Sectorial del pasado 12 de junio, comenzará a impartirse este próximo curso que está a punto de comenzar y será obligatorio en todos los centros educativos del país.

Se hizo hincapié en que es un proyecto destinado a que el alumnado reciba formación específica en prevención y respuesta a emergencias derivadas de la acción humana o de causas naturales. Se trata de riesgos específicos como inundaciones, terremotos, maremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, accidentes industriales, químicos o nucleares, entre otros.