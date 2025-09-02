Envío masivo de cartas para aumentar la vacunación escolar contra la gripe

La Consejería de Salud ha iniciado un envío masivo de cartas a los domicilios de los niños de entre 2 y 9 años para animar a los padres a vacunarlos contra la gripe en la campaña escolar que se llevará a cabo este mes de septiembre en todos los colegios de la Región de Murcia.

El objetivo es aumentar la protección de los menores y las coberturas de vacunación, haciendo llegar a los progenitores con tiempo suficiente las ventajas de proteger a este grupo de población, que es precisamente el que registra una incidencia más alta de la enfermedad, incluso por encima de las personas mayores de más de 65 años.

En las cartas enviadas se incluye la autorización que los padres deberán entregar en el colegio de sus hijos debidamente cumplimentada y firmada para que estos reciban la dosis que administrarán las enfermeras escolares, una captación que este año se ha adelantado al mes de agosto para que los padres cuenten con el tiempo suficiente para informarse y rellenar la solicitud antes de que comience el curso el próximo lunes, 8 de septiembre, tal y como explican los responsables de Salud Pública.

En esta ocasión, además, la Región de Murcia aumenta la franja de edad de la población infantil que podrá recibir la vacuna contra la gripe hasta los 9 años, cuando en el curso pasado el grupo al que se dirigió la vacuna antigripal fue el de niños de 2 a 5 años. El propio presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, indicó en el momento del anuncio que esto «nos convierte en la comunidad española con el calendario vacunal más completo», una medida que se espera que beneficie a más de 65.000 menores.

La pediatra del programa de vacunaciones de la Consejería de Salud Matilde Zornoza afirma que cada vez hay más padres que devuelven la carta firmada, ya sea en positivo o en negativo, «lo que también nos indica que hay una mayor implicación de las familias, con un incremento del 3% de los padres que la suscriben hasta llegar este pasado curso al 55,3% del total».

Aunque la cifra puede parecer baja, Zornoza insiste en el aumento que se ha registrado y reconoce que «debemos mejorar nuestra comunicación con determinados grupos de población porque sabemos que hay familias que pueden tener dificultades con nuestra lengua».

Apuesta por la dosis intranasal La Región de Murcia ha sido una de las primeras de España en introducir la vacunación infantil contra la gripe, pero también ha liderado el uso de la vacuna intranasal para los niños de menor edad. Concretamente, fue este el formato que se utilizó cuando se inició la inmunización de la campaña de 2022 con los menores de entre 2 y 5 años, ya que con la vacuna intranasal se evita el pinchazo y tiene una mejor aceptación entre los niños. Este modelo se ha hecho extensivo al resto de comunidades autónomas en campañas sucesivas. Por ello, en esta ocasión también será la vacuna intranasal la que se administre este curso 2025-2026 en los colegios a los alumnos de hasta 9 años.

En la carta enviada por Salud a los domicilios de los menores la Consejería expone las ventajas de la vacunación en la población infantil y la recomendación de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), recordando a su vez que en la Región de Murcia se administra en los centros educativos desde el curso 2022-2023 «con resultados muy satisfactorios».

También informa del aumento del grupo de menores a los que se va a proteger este curso, en el que se incluirá a todos los nacidos entre 2016 y 2023, lo que supone a todos los alumnos de Infantil (con 2 años cumplidos) y los que estén entre primero y cuarto de Primaria.

En el reverso, Salud aprovecha para responder a algunas preguntas que pueden hacerse los padres como por qué es importante que los niños de estas edades se vacunen frente a la gripe; quién debería vacunarse; en qué niños no está indicada la vacuna intranasal (que es la utilizada en los colegios); cuáles son los riesgos de la vacuna; y por qué se realiza la vacunación en los centros escolares.

Tres años de protección infantil

La Región de Murcia introdujo la vacunación infantil contra la gripe para menores de entre 6 y 59 meses en la temporada 2022-2023 junto a las comunidades de Galicia y Andalucía, un año después la medida se hizo extensiva a nivel nacional. Ahora la edad se amplía en la Comunidad hasta los 9 años en este próximo curso escolar al haberse constatado que el siguiente grupo de edad con mayor incidencia de gripe es el que va de los 5 a los 14 años en la Región de Murcia.