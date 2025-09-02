Crece el gasto de los turistas extranjeros que visitan la Región

El gasto medio diario de los turistas extranjeros que visitaron la Región de Murcia en julio alcanzó los 150,75 euros, lo que supone un 21,4% más que en julio de 2024 (un 6,9% en España), según la explotación de los datos de la estadística Egatur del INE. Este incremento interanual del gasto diario de los extranjeros en la Región fue el tercero más elevado por comunidades, tan solo por detrás de Castilla y León y el País Vasco.

Durante el periodo total de su estancia en la Región, el turista extranjero gastó 1.761,86 euros, por encima de la media española (1.492,50 euros). Así, la Región de Murcia es la tercera comunidad con un mayor gasto por turista, tan solo por detrás de Madrid y Canarias. En cuanto al gasto total que han realizado los turistas extranjeros en sus viajes a la Región, este alcanzó en julio una cifra récord para ese mes, con 212,18 millones de euros, un 3,9 por ciento más que el registrado en ese mismo mes de 2024.

En julio, la duración media de la estancia de los turistas extranjeros en su visita a la Región se situó en 11,7 días, mientras que la media nacional fue de 7,1 días. Con este dato, la Región de Murcia fue la comunidad con una duración de la estancia más prolongada.

Según la estadística Egatur, en el acumulado del año 2025 hasta julio, el gasto medio diario de los turistas extranjeros que visitaron la Región alcanzó los 116,55 euros, un 8,3% más que en 2024 (un 4,4% en España). Durante el periodo total de su estancia en la Región, el turista extranjero gastó 1.398,70 euros, por encima de la media del conjunto de España, donde fue de 1.370,22 euros.

En los primeros siete meses de 2025 la duración media de la estancia de los turistas extranjeros en su visita a la Región se situó en 12 días, muy superior a la media nacional de 7 días. La Región de Murcia fue, así, la comunidad con una duración de la estancia más prolongada. El gasto que han realizado los turistas extranjeros en la Región en 2025 alcanzó una cifra récord de 963,6 millones.