Díaz quiere vetar de la quita a las regiones que bajen impuestos, como la Región de Murcia

Yolanda Díaz presentará observaciones este martes en el Consejo de Ministros que aprobará el anteproyecto de ley para la condonación de deuda a las comunidades autónomas. La vicepresidenta segunda, de Sumar, apuesta ante el PSOE por vetar a los territorios que bajen los impuestos de sucesiones y de patrimonio y aboga por introducir una dotación presupuestaria extra a comunidades infrafinanciadas, como la Región de Murcia.

De esta forma, la comunidad murciana podría salir perjudicada por una de las observaciones que presentará la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, ya que, por un lado, bonifica al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, y por otro, podría verse beneficiada al ser la autonomía más perjudicada por el Sistema de Financiación Autonómica vigente.

El Gobierno regional dice que, «en principio», no se acogerá a la condonación

No obstante, aún está por ver si el Gobierno de la Región de Murcia aceptará o no la quita de la deuda, que alcanza los 3.300 millones de euros. Hace unos días, fuentes de la Consejería de Hacienda manifestaban que, «en principio», no se acogerán a la condonación, puesto que «lo urgente es la reforma del sistema de financiación y que convoquen un Consejo de Política Fiscal y Financiera». «La solución no es condonar, sino reformar un modelo caduco. Con los últimos datos del Ministerio, los de 2023, recibimos 1.675 millones de euros menos que la mejor financiada», insistieron.

Además, piden que, mientras se reforme el modelo, «se habilite un Fondo Transitorio de Nivelación para las comunidades peor financiadas para igualarnos a la media».

Esta cuestión no pasó inadvertida durante la reunión del Comité de Dirección del PPRM, celebrado ayer en la sede del partido.

Los ‘populares’ lamentan que la decisión dependa de la reunión de Illa con Puigdemont

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP de la Región de Murcia, Joaquín Segado, dijo desconocer si la condonación de la deuda «va a depender de la reunión que va a mantener Salvador Illa con el fugado Puigdemont» porque «parece ser que quien manda en España y quien decide la agenda del Gobierno nacional es Puigdemont desde su retiro dorado en Bélgica».

Desde el PP murciano instaron a esperar a ver qué se aprueba hoy finalmente en el Consejo de Ministros antes de valorar en profundidad la polémica condonación. «Hasta entonces, todo lo que podemos hacer es especular sobre una cesión más al chantaje del independentismo», sentenció Joaquín Segado.