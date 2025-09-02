El Gobierno regional se sigue resistiendo a que el Estado asuma 3.318 millones de euros de su deuda

El secretario general del PP, Miguel Tellado, avanzó por la mañana en RNE que todas las comunidades del PP rechazarían en bloque la condonación de la deuda de casi 85.000 millones de euros contraída por las autonomías, fruto de un acuerdo con los independentistas catalanes de ERC, y así ha sido. La Región de Murcia anunció este martes que rechaza que el Estado asuma 3.318 millones de euros de su deuda, lo que supondría reducir su pasivo un 27% respecto al cierre registrado en 2023.

El Gobierno regional calificó la condonación como "un parche hecho a la medida de los independentistas" y anunció su rechazo a esta iniciativa, denunciando que en 2023 la Región de Murcia recibió 1.675 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada, "lo que significa que si no se reforma el sistema de financiación autonómica, el importe condonado se transformará de nuevo en deuda en tres o cuatro años".

"Si no se reforma el Sistema de Financiación Autonómica, el importe condonado se transformará de nuevo en deuda en tres o cuatro años" Luis Alberto Marín — Consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital

Desde el Gobierno de la Región de Murcia siempre se ha señalado que la quita no soluciona el grave problema que supone no reformar el Sistema de Financiación Autonómica, caduco desde hace más de una década y que perjudica, sobre todo, a los murcianos. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, subrayó que, "según todos los estudios e informes de diferentes y reputados organismos", el modelo de financiación "es responsable del 95,5% de la deuda de la Región de Murcia".

El titular de Hacienda lamentó, además, que el importe aprobado por el Consejo de Ministros "apenas supone el 26% de esa deuda injusta generada por el sistema de financiación, a pesar de que la Región de Murcia lleva varios años siendo la comunidad peor financiada y recibiendo menos recursos de los que necesita para mantener unos servicios públicos de calidad".

Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que la asunción de la deuda autonómica "no frena ni sustituye la reforma del sistema de financiación" en la que el Gobierno seguirá trabajando sobre una propuesta que beneficie a todos los territorios.

"De los 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el Partido Popular" María Jesús Montero — Vicepresidenta primera y ministra de Hacienda

El objetivo de esta medida "inédita" y "excepcional", como señaló la vicepresidenta, es corregir el "sobreendeudamiento" al que se vieron abocadas las comunidades durante la crisis financiera por la "falta de recursos" por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Durante su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Montero recordó que esta norma, que beneficia a todas las regiones tengan o no deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es "plenamente coherente" con la política de apoyo financiero a las comunidades que ha aplicado el Ejecutivo central desde 2018.

Desde el Gobierno de España aseguran que la condonación de la deuda beneficia a todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP. "De los 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el PP", destacó la titular de Hacienda, quien pidió a los presidentes autonómicos del PP que "recapaciten".

La ministra asegura que los recursos liberados se podrán destinar el gasto social, pero el consejero Marín se muestra escéptico apoyándose en declaraciones de la Airef

El Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda. De esta forma, explicó la ministra, se liberarán unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el estado del bienestar. "Estos recursos lo podrán utilizar para gasto social, para educación, para sanidad o para cualquier competencia autonómica", insistió. "Es falso que las comunidades autónomas no puedan utilizar estos recursos", añadió.

Sin embargo, el consejero Marín se mostró escéptico ante este aspecto: "Las comunidades no tenemos ninguna información directa sobre el diseño o los criterios aplicados para esta quita parcial. Ahora la ministra nos dice que sí se podrá destinar ese importe a gasto social, pero una institución prestigiosa e independiente como la Airef ha reiterado en repetidas ocasiones que ese ahorro no se podrá destinar a educación, sanidad o políticas sociales".

Metodología para la condonación

El Anteproyecto de Ley recoge la metodología para el cálculo de la cifra de condonación que corresponde a cada comunidad, que responde, según el Ministerio, a "criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades". En concreto, consta de tres fases.

En la primera, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania. Una vez identificado el sobreendeudamiento , se utiliza un criterio técnico para fijar el reparto. El grueso de la distribución de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Para la Región de Murcia esta distribución alcanza los 1.988 millones de euros de condonación, el 16,4% de su deuda , un porcentaje por debajo de la media del 19,3% del conjunto de CCAA.

, se utiliza un criterio técnico para fijar el reparto. El grueso de la distribución de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. , un porcentaje por debajo de la media del 19,3% del conjunto de CCAA. En la segunda fase, el objetivo es que ninguna comunidad quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19,3% de condonación de deuda. En este caso, la Región de Murcia añade 358 millones de condonación porque se sitúa por debajo de la media, y así se equipararía.

porque se sitúa por debajo de la media, y así se equipararía. Por último, se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. Además, se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En el caso de Murcia, esta tercera fase implica añadir otros 972 millones de euros más de condonación.

En el caso de las comunidades con deuda del FLA, como la Región de Murcia, la asunción de la deuda se aplicará mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de los préstamos con el FLA, hasta alcanzar el importe previsto en la ley para cada comunidad, empezando por los más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019. A partir de ahí, si es preciso para llegar a la cifra total a condonar, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a este.