Colegios e institutos se preparan para recibir a 320.000 alumnos

Este lunes miles de maestros y profesores de la Región de Murcia subían la persiana de sus clases después de dos meses cerradas para comenzar a organizar los grupos de alumnos y los temarios con los que empezarán a trabajar en este próximo curso escolar, que en la Comunidad arranca el 8 de septiembre para Infantil y Primaria, y el 11 de septiembre en ESO y Bachillerato.

En total, serán más de 245.000 los estudiantes de estas etapas educativas los que se incorporarán a sus centros entre el lunes y el jueves próximo, mientras que los de Formación Profesional (FP), Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente lo harán unos días después. Esto hará que la cifra final se aproxime a las 320.000 plazas no universitarias que oferta la Consejería, que dispone a su vez de una plantilla de 29.000 docentes.

Colegios e institutos abrían ayer sus puertas, con la vista puesta en adecentar y preparar los centros con las limpiezas de última hora y comenzar con las reuniones de los claustros de profesores, en las que organizar la actividad académica.

Algunos de ellos no dieron margen a la plantilla y comenzaron a celebrar claustros el primer día, mientras que otros, como el IES Saavedra Fajardo (Murcia), decidieron dejarlo para hoy martes con el fin de aprovechar el primer día para dar la bienvenida a los nuevos profesores que se incorporan y enseñarles las instalaciones y funcionamiento de los centros.

Francisco Alemán, director del Saavedra Fajardo, agradece contar con el profesorado desde el primer momento. «Este año tenemos a todos los profesores nombrados y eso es bueno para la organización porque ya están todos aquí incorporados», según explicaba ayer a La Opinión.

En su caso, afirma que han optado por dejar el primer día de margen «para que los profesores lleguen, aterricen y se vayan organizando», aunque los cien docentes que forman la plantilla tendrán hoy el claustro para organizar los grupos de los cerca de mil alumnos que llegarán la próxima semana, una cifra que ha crecido con la incorporación el pasado curso de la Formación Profesional.

El director del IES Miguel de Cervantes de Murcia, Pedro Guerrero, también andaba ayer de reunión en reunión sin un minuto para respirar durante su primera jornada de este nuevo curso que comenzará de forma oficial la próxima semana.

En su centro la limpieza intensiva se realizó en el mes de julio, por lo que ahora «únicamente se da una pasada más rápida o más a fondo si, como es en nuestro caso, se ha hecho alguna obra o reforma en estas últimas semanas».

Respecto a su plantilla sostiene que de los más de 80 profesores con los que cuenta únicamente tiene 4-5 puestos pendientes de que se adjudiquen, algo que espera que se haga en los llamamientos de la Consejería de Educación de esta semana.

En el IES Sanje de Alcantarilla también se encontraba ayer organizando el centro y la plantilla Isabel Saturno, quien además de directora del instituto es la presidenta de la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Secundaria de la Región de Murcia. Saturno reconoce que este año casi todas las plazas de profesorado están adjudicadas, «aunque quedan pendientes algunas de FP que esperamos que se resuelvan en estas próximas semanas».

El Sanje es uno de los institutos de mayor tamaño de la Región de Murcia, con una plantilla de 150 profesores y un volumen de alumnos que supera los 1.500. Sólo en ESO cuenta con ocho grupos de primer curso, a los que se suman el resto de clases de Secundaria, Bachillerato y FP, enfrentándose además este año al reto de implantar la Formación Profesional a distancia.

Primaria pisa el acelerador

Los equipos directivos de los institutos cuentan con más margen, al comenzar las clases el 11 de septiembre, pero los colegios iniciaban ayer la vuelta pisando el acelerador para tenerlo todo listo para recibir a los alumnos de entre 2 y 11 años el próximo lunes, 8 de septiembre.

«Estamos en unos días con mucha actividad en los centros, con jornadas en las que hay que adaptar las clases, el mobiliario, empezar a programar el temario y realizar la adaptación del nuevo profesorado», afirma Olga Catasús, directora del Colegio San Isidoro del Algar (Cartagena) y presidenta de la Asociación de Directivos de Colegios Públicos de la Región de Murcia.

En su centro también se han incorporado todos los maestros, «a falta sólo de cubrir unas bajas», pero insiste en el «gran reto» que tienen por delante los colegios y que no es otro que «la inclusión y la atención a la diversidad». En este caso, indica que «cada vez hay más niños con necesidades especiales y a los colegios nos llegan cada vez más casos, por lo que el descenso de la ratio a 22 alumnos no es real, ya que hay alumnos que no cuentan por uno y necesitan una mayor dedicación del profesorado».

Además, reclama mejores infraestructuras y que se termine con el uso de aulas prefabricadas, de las que este curso funcionarán 78 en la Región.