Septiembre, el mes en el que deberá cerrar el centro de menores de Santa Cruz

«El Partido Popular se compromete a cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario al centro de menores de Santa Cruz antes del inicio del curso escolar 2025/2026». Este es el punto más polémico del acuerdo de Presupuestos alcanzado el pasado mes de junio entre el PP y Vox. El curso escolar se inicia en la Región de Murcia el próximo lunes y los populares aseguran desde que firmaron el pacto con los de Abascal en que cumplirán con la palabra dada, por lo que los menores del centro Rosa Peñas deberán ser trasladados, previsiblemente, en los próximos días.

Asimismo, otro de los puntos hace referencia a la reforma de la Ley del Mar Menor «antes de octubre» de este año. Preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Comité de Dirección del PPRM, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, aseguró ayer a lo que se comprometieron fue a trabajar «para que en octubre se intentara plantear una modificación de la ley». En este sentido, explicó que «si hay un acuerdo, se llevará a la Cámara y si no lo hay, no».

La Asamblea se centra este mes en aprobar la Ley de Simplificación Administrativa y también la que regula los VTC

Por otra parte, fuentes parlamentarias informaron ayer que la actividad de la Asamblea se renueva hoy, al haberse convocado una Junta de Portavoces. Allí se ordenarán las próximas sesiones del hemiciclo. No obstante, Segado avanzó que el contenido de las próximas semanas «va a ser la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa y también la que regula los vehículos de alquiler con conductor, los VTC». Se trata de dos leyes que están pendientes de aprobación y que se tienen que tramitar.

Desde el Grupo Popular señalan que este curso pondrán en marcha «iniciativas que vengan a mejorar la vida de la gente en materia de empleo, de vivienda y de jóvenes.