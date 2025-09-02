Cal viva contra la lengua azul

La expansión de la lengua azul en las explotaciones ganaderas de España ya está provocando la muerte de cientos de animales, sólo en Málaga se ha registrado este verano la pérdida de 1.500 ejemplares, en su mayoría ovejas. En Castilla-La Mancha se calcula que el índice de mortalidad ha llegado al 10% de las explotaciones afectadas.

En este momento, explican a La Opinión fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, se ha confirmado la presencia de la lengua azul en cinco explotaciones ganaderas de la Región, cuatro en Calasparra y otra en Cehegín, todas ellas afectadas por el serotipo 3, una de las variantes más agresivas según los expertos. Sin embargo, estas fuentes autonómicas no han podido confirmar si se ha registrado alguna muerte relacionada con el virus.

Desde las organizaciones profesionales de la Región advierten que lo más importante ahora es la vacunación y las labores de prevención. «Ahora mismo la vacunación es fundamental, ya se conocen los serotipos que están circulando y las administraciones públicas tienen que poner a disposición de los ganaderos la vacuna de forma gratuita», explica José Miguel Marín, el presidente de COAG-IR, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia. En este sentido, Marín sostiene que el Gobierno regional ha hecho los deberes y está proporcionando las dosis del serotipo 3 a los ganaderos que lo solicitan.

Desde COAG también advierten de la importancia de difundir entre los profesionales la necesidad de una prevención efectiva, de aplicar en las instalaciones y en el transporte las correspondiente labores de desinsectación para cortar la transmisión del virus.

Un veterinario vacuna a una vaca contra la lengua azul. / EL PERIÓDICO

Otras organizaciones, en las zonas donde más se está cebando el virus, han llegado incluso a solicitar los enterramientos con cal viva o hacer uso de las áreas de necrófagas, zonas geográficas designadas donde se dejan cadáveres de animales (principalmente ganado) para que se alimenten las aves necrófagas o carroñeras. Así lo ha solicitado por ejemplo, la Unión de Castilla-La Mancha, una comunidad que está registrando un alto índice de mortalidad en las explotaciones afectadas. Desde esta organización explican que los enterramientos con cal viva puede ser una buena alternativa, algo que evitaría la recogida de los cadáveres por empresas especializadas y su transporte, algo que en su opinión puede ayudar a que se propague el virus por toda la geografía nacional.

Por otra parte, los ganaderos reclaman que los módulos del IRPF para explotación ovina se pongan a tipo cero durante este año fiscal y el siguiente, así como que se exima del cumplimiento de densidades ganaderas para los pastos en todas las explotaciones ovinas. Sobre esta cuestión, el presidente de COAG advierte que «por desgracia, el sector del ovino y el caprino no necesitan ninguna epidemia para tener que demandar un módulo del IRPF mínimo, de hecho es algo que se reclama año tras año, porque es un sector que sufre un problema estructural de rentabilidad».

Desde Asaja también han pedido ayudas económicas, no sólo por posibles bajas de animales, sino también por los gastos de tratamientos farmacológicos y de desinsectación necesarios para combatir la enfermedad.

Otras de las reclamaciones de las organizaciones agrarias es la creación de una dotación suficiente de vacunas de todos y cada uno de los serotipos existentes, no ya de los que se crea que van a estar en circulación, sino de todos los posibles, para poder ofrecer, llegado el caso, la vacuna correspondiente a los ganaderos que la soliciten, de forma totalmente gratuita.

Un stock de vacunas "muy limitado"

La vacunación contra la lengua azul es actualmente voluntaria en toda la península ibérica, tras un cambio en la estrategia nacional en 2025 que eliminó la obligatoriedad para permitir el libre movimiento tanto de ovinos como bovinos. Cabe recordar que el Gobierno regional adquirió en febrero 150.000 nuevas dosis de la vacuna contra la lengua azul en las que invirtió 157.000 euros, una cantidad que se suma a la ya invertida en vacunas contra esta enfermedad desde 2023, 310.000 euros. En concreto, se trata de vacunas para frenar el avance del serotipo 3, detectado desde principios de diciembre de 2024.

En su momento, el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, explicó que se trabaja para adquirir nuevas dosis del resto de serotipos detectados en la Región, pero el stock de vacunas para estos «es muy limitado». «Esperamos poder proceder a la próxima compra de las mismas para ayudar a los ganaderos de la Región en la lucha contra esta enfermedad», añadió.

Además, desde el año pasado, el Ejecutivo autonómico también ha puesto en marcha diversos sistemas de vigilancia pasivos. Estos sistemas se realizan tanto a través de los veterinarios de la Región, que tienen que indicar los posibles casos que detecten en sus visitas a las explotaciones, como mediante trampas que detectan la presencia del mosquito que transmite la enfermedad.