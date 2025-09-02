El aterrizaje de Leonor en la AGA: las mejores imágenes

La princesa de Asturias se incorporó este lunes a la Academia General del Aire (AGA) de San Javier para comenzar su tercer y último curso de formación militar, tras haberse formado en el Ejército de Tierra y en la Armada.

Juana Martínez

En su toma de contacto con su nuevo centro formativo, fue recibida a las doce del mediodía por el coronel director de la Academia, Luis Felipe Asenjo.

La llegada de la princesa Leonor a San Javier, en imágenes / Iván J. Urquízar

Leonor llegó vestida con el uniforme de especial relevancia del Ejército del Aire, por lo que tuvo que ponerse, por primera vez, el mono de vuelo, antes de subir a la cabina del Pilatus, el mismo avión que voló el Rey por primera vez el pasado mes de junio durante su visita a la AGA.

Juana Martínez

Tras una pequeña formación teórica sobre el funcionamiento del Pilatus, Leonor entró a la cabina del avión.

Todas las imágenes de la princesa Leonor subiéndose al Pilatus / Iván J. Urquízar

Así, la princesa tuvo la primera toma de contacto con el avión en el que aprenderá a volar en esta última etapa de su formación militar.

Lucía Feijoo Viera

Si todo marcha bien, el primer vuelo de Leonor junto con un instructor podría producirse al mes o mes y medio de llegar a la academia, pero no hay plazos fijos. Y, tras demostrar la destreza y capacidad para poder pilotar sin instructor, llegaría el momento de la 'suelta', como se denomina en la jerga aeronáutica al primer vuelo en solitario.

250901LMU_IVAN URQUI (223327294)_001.jpg / Iván Urquízar

Así, la princesa seguiría los pasos de su padre, el Rey Felipe VI, y de su abuelo, Juan Carlos I, quienes también estudiaron en la academia. El primero lo hizo en el curso 1958/59 y el segundo en el de 1987/88, si bien ambos, al igual que todos los alumnos que han pasado por la AGA hasta 2022, lo hicieron en un C-101.

Además, ese mismo lunes comenzaron sus clases con un currículo especial que completa la instrucción que ya recibió a su paso por el Ejército de Tierra y la Armada, lo que incluyó embarcarse en el buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' durante seis meses.